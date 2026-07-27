Moskova'da Üst Düzey Yönetici DeepSeek'e Gizli Veriler Yüklediği İçin İşten Çıkarıldı

·39·Teknoloji
Moskova'da Üst Düzey Yönetici DeepSeek'e Gizli Veriler Yüklediği İçin İşten Çıkarıldı

Moskova'daki mahkeme, bir mühendislik şirketinin eski satış direktörünün işe iade ve tazminat talebiyle açtığı davasını reddetti. «RIA Novosti» ajansının incelediği mahkeme tutanaklarına göre, çalışan ticari sırrı harici kaynaklara, özellikle DeepSeek yapay zeka hizmetine aktardığı için görevinden alındı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ortaya çıktığı üzere kadın, şirkette yarım yıldan kısa bir süre boyunca aylık 800 bin rubleden fazla maaşla satış direktörü olarak çalıştı. İşten çıkarıldıktan sonra yönetim emrinin yasadışı sayılmasını, iş sözleşmesinin fesih nedeninin «tarafların anlaşmasıyla» olarak değiştirilmesini ve sözleşmede öngörülen 5 milyon ruble tutarındaki «altın paraşüt» tazminatının ödenmesini talep etti.

Güvenlik Kurallarını İhlal Etmenin Sonuçları

Mahkeme tutanaklarında belirtildiğine göre, davacının işverenin yerel korumalı depolama cihazlarındaki bilgileri dışarı aktarması, bunları şirketin kontrol etmediği harici bir e-posta adresine yönlendirmesi ve DeepSeek harici hizmet kaynağına yüklemesi için hiçbir üretim zorunluluğu yoktu. Şirket yönetimi bu eylemi güvenlik ve ticari sırrın korunması kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirdi.

Hatırlatmak gerekir ki, temmuz ayı sonlarında Çin'in DeepSeek sohbet botunun arayüzündeki veri paylaşım işlevi nedeniyle kullanıcıların kişisel yazışmalarının, müşteri iletişimleri ve önemli iş belgeleri de dahil olmak üzere açık kaynaklara sızdığı biliniyordu.

Kurumsal Veri Güvenliği Meselesi

Bu dava, modern teknolojilerin ve yapay zeka araçlarının kurumsal ortamda kullanılmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Günümüzde çalışanların iş faaliyetlerinde ChatGPT veya DeepSeek gibi halka açık yapay sinir ağlarını kontrasepsiyonsuz kullanması, genellikle gizli bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesine neden olmaktadır.

Hukukçuların belirttiğine göre, bu mahkeme kararı Rusya'daki diğer şirketler için de önemli bir emsal teşkil edebilir. Artık işverenler, çalışanların dijital hijyenine ve gizli bilgileri koruma taleplerine daha katı bir şekilde yaklaşmakta ve modern yapay zeka hizmetlerinin kullanımını sıkı bir şekilde sınırlama önlemleri almaktadır.

DeepSeekMahkemeMoskovaTicari SırTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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