Havn BF360 Flow bilgisayar kasası tanıtıldı

Bilgisayar donanımı pazarında benzersiz tasarımı yüksek performansla birleştiren yeni bir cihaz tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, Havn şirketi Sama ile iş birliği içinde yeni Havn BF360 Flow sistem kasasını duyurdu. Bu kasa, güçlü oyun bilgisayarları ve iş istasyonları toplamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış olup modern soğutma seçenekleriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tasarım ve dış görünüm özellikleri

Yeni kasa beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulmuş olup, fiyatı yaklaşık 1499 yuan (220 ABD doları) seviyesindedir. Cihazın boyutları 515 x 254 x 522,6 milimetre olup, ATX formatındaki anakartları tamamen desteklemektedir. Kasanın ön paneli, estetik bir çekicilik kazandıran beş katmanlı huş taşı dokusunu andıran benzersiz bir görünüme sahiptir.

Kullanıcı rahatlığı için ön panelde bir adet USB-C 3.2 Gen 2 portu ve iki adet USB-A 3.2 Gen 1 portu olmak üzere modern arayüzler yer almaktadır. Bu da harici cihazları ve hızlı veri depolama birimlerini bağlamayı oldukça kolaylaştırmaktadır.

Soğutma sistemi ve geniş imkanlar

Havn BF360 Flow modeli, yüksek performanslı konfigürasyonlar için özel olarak optimize edilmiştir. Standart donanım paketinde bile kullanıcılar iki büyük 180 milimetrelik ve bir 140 milimetrelik fan elde etmektedir. Genel olarak kasanın içine en fazla dört adet 180 milimetrelik veya yedi adet 120 milimetrelik fan monte edilebilir.

Ayrıca sıvı soğutma sistemlerini tercih eden meraklılar için 360 milimetrelik radyatör desteği de sağlanmıştır. Bu da aşırı ısınmayı önleyerek en ağır yük altında bile kararlı çalışmayı garanti eder.

Donanım bileşenleri için geniş alan

Modern ekran kartlarının ve işlemci soğutucularının boyutlarının giderek büyümesi göz önünde bulundurularak, üreticiler kasanın içinde yeterli boş alan bırakmışlardır. Buna göre, sistem kasasına uzunluğu 410 milimetreye kadar olan en büyük ekran kartları bile rahatlıkla monte edilebilir.

Bunun yanı sıra, işlemci soğutucusunun maksimum yüksekliği 195 milimetre, güç kaynağının (PSU) uzunluğu ise 200 milimetredir. Bu göstergeler Havn BF360 Flow kasasını en yeni nesil bilgisayar parçalarıyla donatmak için ideal bir seçim haline getirmektedir.