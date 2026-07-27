Mourinho Camavinga'ya kapıyı gösterdi mi? Real Madrid karar bekliyor...

Eduardo Camavinga'nın Madrid'deki geleceği beklenmedik bir şekilde tehlikeye girdi. İspanyol basını, José Mourinho'nun Fransız orta saha oyuncusuna yeni sezonda ilk 11'de yer bulmasının çok zor olacağını bildirdiğini aktarıyor.

Real Madrid, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satma seçeneğini değerlendirebilir. Ancak Camavinga'nın planı farklı: O, Madrid'den ayrılmak değil, yeni teknik direktörün güvenini kazanmak istiyor.

Mourinho Camavinga'ya ne söyledi?

İnsider Sergio Valentín'in bilgilerine göre Mourinho, Camavinga ile takımdaki geleceği hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Portekizli çalıştırıcının Fransız futbolcuya ilk 11'e girmenin kolay olmayacağını açıkça söylediği iddia ediliyor. Camavinga'nın Mourinho'nun ilk planlarında önemli oyuncular arasında yer almadığı da kaydedildi.

Ancak bu görüşmenin içeriği Real Madrid, Mourinho veya Camavinga tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle bu bilgiyi kulübün nihai kararı olarak değil, güvenilirliği henüz tam olarak tasdik edilmemiş bir içerideki bilgi (insider) haberi olarak değerlendirmek gerekiyor.

Real Madrid teklifleri dinlemeye hazır

Madrid kulübü Camavinga'yı ne pahasına olursa olsun satma kararı almış değil. Ancak birçok kaynak, Real Madrid'in cazip bir teklif gelmesi halinde müzakereye hazır olduğunu yazıyor.

İngiliz basınna göre kulüp, oyuncu için yaklaşık 50-60 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebilir. "Manchester United" de orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında adı geçenler arasındaydı.

Burada önemli bir ayrıntı var: teklifleri dinlemeye hazır olmak, oyuncuyu kesin olarak satmak anlamına gelmez. Real Madrid'in alıcının yapacağı mali teklifin yanı sıra Camavinga'nın da onayına ihtiyacı olacak.

Camavinga ayrılmak istemiyor

23 yaşındaki futbolcunun duruşu şimdilik net; Real Madrid'de kalmayı ve ilk 11'deki yeri için savaşmayı planlıyor.

Camavinga sezon öncesi hazırlık kampında kendini göstermeye çalışıyor ve başka bir kulübe transfer olma ihtimalini öncelikli görmüyor. Real Madrid iyi bir teklifi değerlendirebilecek olsa da oyuncunun kendisinin Madrid'den ayrılmayı düşünmediği bildirildi.

Kulüple mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Bu nedenle Real Madrid'in oyuncuyu acilen satma zorunluluğu yok, Camavinga ise geleceğiyle ilgili müzakerelerde güçlü bir pozisyona sahip.

Camavinga'nın artık tek bir görevi var: Transfer iddialarına sözleriyle değil, sahadaki oyunuyla cevap vermek.

Mourinho neden ona tamamen güvenmiyor olabilir?

Camavinga'nın yeteneğinden şüphe yok. O; top kapma, baskıdan çıkma, geniş alanları kapatma ve birden fazla pozisyonda görev yapabilme yeteneklerine sahip.

Ancak oyunundaki istikrarla ilgili soru işaretleri de hâlâ varlığını koruyor. Bazı maçlarda takıma büyük bir enerji katarken, diğer karşılaşmalarda ise pozisyon seçimi, top kayıpları ve aceleci kararlar nedeniyle sorunlar yaşayabiliyor.

Mourinho ise genellikle merkez orta saha oyuncularından şunları talep eder:

taktiksel disiplin;

savunmada kusursuz pozisyon alma;

top kayıplarını en aza indirme;

ikili mücadelelerde istikrar;

teknik direktörün direktiflerini harfiyen yerine getirme.

Bu açıdan bakıldığında Camavinga'nın doğal hareketliliği hem bir avantaj hem de bir risk olabilir. Geniş bir alanı kapsıyor ancak bazen kendi pozisyonunu boş bırakabiliyor.

Rekabet daha da kızıştı

Real Madrid'in orta saha hattındaki forma rekabeti zaten oldukça yüksekti. Federico Valverde ve Jude Bellingham takımın vazgeçilmez isimleri olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra Madrid ekibi Bernardo Silva'yı da kadrosuna kattı. Bu hamle, Mourinho'ya teknik ve taktik anlamda deneyimli bir alternatif daha kazandırdı.

Camavinga için temel sorun sadece rakip sayısı değil. O, teknik direktöre en çok hangi pozisyonda faydalı olabileceğini de kanıtlamak zorunda:

ön libero (defansif orta saha);

merkez orta saha;

sol kanat oyuncusu;

zorunluluk durumunda sol bek.

Çok yönlülük bir zamanlar Camavinga'nın en büyük kozuydu. Ancak kalıcı bir pozisyona sahip olmamak, oyuncunun gelişimini de olumsuz etkiliyor olabilir.

İstatistikler ilk metinde doğru mu?

Camavinga 2025/26 La Liga sezonunda gerçekten de 29 maçta sahaya çıktı. Bunların 16'sına ilk 11'de başlarken, 13 kez sonradan oyuna dahil oldu.

Fransız orta saha oyuncusunun ligdeki karnesi:

İstatistik Sonuç Maçlar 29 İlk 11'de 16 Goller 1 Asistler 0 Sahada kalma süresi 1526 dakika Top kazanma 119 kez

Tüm kulvarlarda ise Camavinga 43 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol ile 1 asist kaydetti.

Bazı istatistik veritabanlarında La Liga'da 2 sarı kart gördüğü belirtiliyor.

Camavinga'nın Real Madrid'deki konumu sıradan değil

Camavinga Madrid kulübüne 2021 yılında katıldı ve kısa süre içinde birçok büyük kupa kazandı.

2026 yılının nisan ayına gelindiğinde Real Madrid formasıyla 218 maça çıktı ve 11 kupa kazandı. Bu süreçte takımıyla iki kez Şampiyonlar Ligi ve iki kez La Liga şampiyonluğu elde etti.

Bu nedenle onun olası satışı, sıradan bir yedek oyuncunun ayrılığı olmayacak. Karşımızda henüz 23 yaşında olan, büyük tecrübe kazanmış ve birden fazla mevkide oynayabilen bir futbolcu var.

Ancak Real Madrid'de geçmişteki kupalar gelecekte ilk 11 garantisi sağlamaz. Özellikle de yeni bir teknik direktör göreve geldiğinde, tüm oyuncuların yerini yeniden kanıtlaması gerekir.

Kulüp için satışı mantıklı mı?

Camavinga'yı satmak Real Madrid'e yeni transferler için büyük bir bütçe sağlayabilir. Oyuncu genç, sözleşmesi uzun vadeli ve Avrupa piyasasında kendisine ilgi var.

Ancak satışın riskli yönleri de mevcut. Camavinga henüz zirve potansiyeline ulaşmamış olabilir. Başka bir kulüpte düzenli bir pozisyona ve güven ortamına kavuşursa, dünyanın en iyi orta sahalarından birine dönüşme potansiyelini koruyor.

Bu yüzden Real Madrid'in önündeki soru sadece "Ne kadar teklif ediyorlar?" ibaret değil.

Asıl soru şu: Mourinho Camavinga'nın potansiyelini açığa çıkarmaya hazır mı, yoksa kulüp en verimli yılları başlamadan onu elden mi çıkaracak?

Kritik dönem başladı

Şu an için Camavinga'nın transferi konusunda resmi bir anlaşma bulunmuyor. Futbolcu takımla antrenmanlara çıkıyor, sözleşmesi 2029'a kadar geçerli ve temel isteği Real Madrid'de kalmak.

Ancak Mourinho'nun ilk etapta ona tam anlamıyla güvenmediğine dair haberler durumu ciddileştirdi. Artık sezon öncesi hazırlık maçları, hocanın taktiksel tercihleri ve olası transfer teklifleri Camavinga'nın kaderini belirleyebilir.

Fransız futbolcu bir zamanlar Real Madrid'de oynamayı bir rüya olarak nitelendirmişti. Şimdi bu rüyayı canlı tutabilmek için yeni teknik direktörünü ikna etmek zorunda.