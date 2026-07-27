Arsenal, Vinicius Junior için kulüp tarihinin en yüksek maaşını teklif etmeye hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig'in liderlerinden Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için mali politikasını kökten değiştirmeye ve Brezilyalı futbolcuyu kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazırlanıyor. The Telegraph'ın haberine göre, Londra kulübü Avrupa'da üstünlük sağlamak amacıyla bu sansasyonel transferi gerçekleştirmekte kararlı ve forvete devasa bir sözleşme teklif etmeyi istiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Kulüp yönetimi, son yıllardaki başarıları, özellikle de 22 yıllık aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Halihazırda Bukayo Saka gibi lider futbolcuların maaşlarının haftalık 365 bin sterlin civarında belirlenmesi kulüp için yeni bir mali eşik oluşturmuştu. Ancak Vinicius için verilecek mücadele bu harcamaları bambaşka bir boyuta taşıyacak ve oyuncunun Madrid'de kazandığı haftalık 400 bin sterlinlik sözleşmesinden bile daha yüksek şartlar teklif edileceği anlamına gelecek.

Transfer bedeli ve sözleşme detayları

Arsenal kişisel sözleşme konusunda tarihi bir rekor kırmaya hazır olsa da, transfer ücreti temel engellerden biri olmaya devam ediyor. Real Madrid Başkanı Florentino Peres, yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcu için net bir mali sınır belirledi. Eflatun-beyazlılar kanat oyuncusunu bırakmak için katı bir fiyat talep ediyor ve garanti ödemeler ile bonuslar dahil toplam tutarın 160 milyon euroyu bulması gerekiyor.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise Vinicius'un mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalmış olması. Madrid'de futbolcunun sözleşmesini uzatma müzakerelerinin durduğu ve oyuncunun Kylian Mbappe ile aynı maaşı talep ettiği yönünde haberler var. Peres, en önemli oyuncularını genç yaşta göndermek istemese de, sözleşmenin son yılına giriliyor olması kulübün pozisyonunu etkiliyor.

Teknik direktörün vizyonu ve Madrid'in planları

Bu transfer dedikoduları fonunda Jose Mourinho'nun Real Madrid'e teknik direktör olarak geri dönmesi olayların gelişimine ilginç bir boyut kazandırıyor. Portekizli çalıştırıcı, kulübün 16. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma yolundaki planlarında hücum hattının ana omurgasını korumaktan yana ve geçmişteki anlaşmazlıklara rağmen Vinicius'un takımda kalmasını kesin bir dille talep ediyor.

Yine de Real Madrid yönetiminin perde arkasındaki hamleleri bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. İspanyol devinin RB Leipzig forması giyen Yan Diomande için 100 milyon avrodan fazla ödemeye yakın olduğu ve bu sayede Brezilyalı forvetin ayrılması durumunda onun yerini dolduracak bir alternatif hazırladığı bildiriliyor.