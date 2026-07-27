Vostoçniy Kozmodromu İçin Yeni Sahalin Ölçüm Noktası Hazır

·40·Teknoloji
Vostoçniy Kozmodromu İçin Yeni Sahalin Ölçüm Noktası Hazır

Rus devlet korporasyonu Roskosmos bünyesindeki Rossiyskie Kosmicheskie Sistemi holdingi, Vostoçniy kozmodromundan gerçekleştirilen roket fırlatışlarını takip etmek amacıyla tasarlanan Sahalin yörünge ölçüm noktasının test çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu modern tesis; uzay araçlarını kontrol etmek, telemetrik verileri almak ve uzay uçuşlarını eksiksiz bir şekilde izlemek için özel olarak hazırlandı. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com yayınından aktarılan bilgilere göre, yeni kompleksin yapısında yüksek hassasiyetli anten sistemleri ve yer tabanlı uydu iletişim istasyonu yer alıyor. Uzmanlar, gelecekte bu altyapıyı daha da genişletmeyi planlıyor; bu da uzay ağının imkanlarını önemli ölçüde artıracak.

Altyapıyı Genişletme Planları

Gelecekte Sahalin noktasının kapasitesini daha da artırmak amacıyla ek ekipman ve istasyonların kurulması öngörülüyor. Özellikle burada, Dünyayı uzaktan algılama uydularından veri alan bir kompleks, komuta-ölçüm istasyonları ile uluslararası arama-kurtarma sistemi olan KOSPAS-SARSAT ekipmanlarının yerleştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu sistemlerin tümü, gelecekte uzay uçuşlarının güvenliğini sağlamaya ve acil durumlarda hızlı hareket etmeye olanak tanıyacak. Her yeni modül tek bir teknolojik ağda birleştirilerek kozmodrom faaliyetlerinin kesintisiz olmasını garanti ediyor.

Uç Koşullarda Testler

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen test süreçlerinde, tüm teknolojik modüller ve anten kompleksi son derece zorlu iklim ve dış çevre koşullarına karşı dayanıklılığını eksiksiz bir şekilde kanıtladı. Ekipmanlar, kararlı çalışmalarını şu faktörlerin etkisi altında dahi korudu:

  • Tuzlu deniz sisinin sürekli etkisi
  • Güçlü ve şiddetli esen rüzgarlar
  • Sismik yükler ve titreşimler
Elde edilen olumlu sonuçlar, bu ölçüm noktasının karmaşık coğrafi ve hava koşullarında dahi kesintisiz çalışacağına olan inancı artırıyor. Uzmanlar, Vostoçniy kozmodromu için bu tür yüksek teknolojik tesislerin devreye alınmasının gelecekteki uzay programlarının hayata geçirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

UzayRoskosmosVostoçniySahalinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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