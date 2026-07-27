Kylian Mbappe Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından mektup yolladı

Fransa millî takım kaptanı Kylian Mbappe, Kuzey Amerika'daki mundialin sona ermesinden bir hafta sonra ülkenin taraftarlarına bir mesaj gönderdi. Real Madrid forveti, açık mektup biçiminde yazılan etkileyici mesajında takımın turnuvadaki performansına ve taraftarların desteğine teşekkür etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Fransa millî takımı 2026 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere'ye yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Bunun ardından takım kaptanı pazartesi günü bölgesel basın aracılığıyla taraftarlara seslenerek derin üzüntüsünü gizlemedi.

Mbappe mektubunda şöyle yazdı: “Takım olarak kupayı kazanamadık. Bu acı verici ve bir süre daha acı vermeye devam edecek”. Ayrıca zaman dilimi farkına rağmen gece boyunca evde, barlarda veya stadyumlarda takımı destekleyen milyonlarca vatandaşımıza minnettarlığını dile getirdi.

Bireysel başarı ve takım hüsranı

Bu mundialde Kylian Mbappe 10 gol atarak turnuvanın gol kralı unvanını kazandı. Ancak yarı finalde geleceğin şampiyonu İspanya'ya karşı alınan yenilgi ve ana kupanın kazanılamaması, yıldız forvet için bu kişisel başarının değerini biraz düşürdü.

“Gol krallığı unvanını gururla kabul ediyorum, ama kupanın kendisi de olsaydı harika olurdu. Belki de sizlere daha iyi bir son sunmamız gerekirdi”, diye ekledi Fransa millî takımı kaptanı.

Aynı zamanda Mbappe takım arkadaşlarını da unutmadı. Onun sözlerine göre, takım arkadaşlarının sahadaki hareketleri, pasları ve takım ruhu olmasaydı bu kadar çok gol atmak mümkün olmazdı.

Kariyerinde üç Dünya Kupası'na katılan, bunlardan birini kazanan ve bu kez takımı kaptan olarak sahaya çıkaran Kylian Mbappe için bu turnuva zorlu bir sınav ve unutulmaz bir hatıra oldu.