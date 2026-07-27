Mourinho'nun planlarında yok: Raul Asensio Fransa yolcusu

Real Madrid'in stoperi Raul Asensio, kariyerini Fransa Ligue 1'de sürdürmeye çok yakın. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu takımın yeni teknik direktörü José Mourinho'nun planlarında yer almıyor ve şu anda Marsilya kulübü oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Zamin.uz bu transferin şartlarını, José Mourinho faktörünü ve Benfica ile başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin detaylarını sunuyor.

1. Mourinho'nun planında yok: Kulüp Asensio'nun ayrılmasını istiyor

Başlangıçta 23 yaşındaki İspanyol savunmacı Santiago Bernabéu'dan ayrılmak istememiş ve ilk 11 için savaşmak istemişti. Ancak José Mourinho liderliğindeki yeni teknik heyet ve kulüp yönetimi ayrılmasını kesin bir dille talep edince, futbolcu kararını değiştirmek zorunda kaldı.

Transfer kulisleri: Madrid kulübü, Asensio'yu gelecek sezon yedek kulübesinde tutmak istemiyor. Kulüp, oyuncunun gidişiyle hem finansal gelir elde etmeyi hem de kadroyu optimize etmeyi hedefliyor.

Marsilya ile Real Madrid arasındaki anlaşma şartları

Marsilya, İspanyol savunmacıyı transfer etmek için uygun ve avantajlı bir teklif sundu.

Anlaşma maddesi Detaylar Format 1 yıllık kiralık + zorunlu satın alma Transfer bedeli 15 milyon Euro Gelecekteki pay Bir sonraki satıştan Real Madrid'e %25 pay Benfica seçeneği Başarısız oldu (geri satın alma maddesi nedeniyle)

2. Benfica neden reddetti?

Daha önce Portekiz kulübü Benfica da Asensio'nun hizmetlerine ciddi ilgi göstermişti. Ancak Lizbon ekibiyle yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı. Bunun nedeni, Real Madrid yönetiminin sözleşmeye geri satın alma (buy-back clause) maddesini ekleme konusundaki ısrarlı talebiydi. Benfica bu şartı kabul etmedi ve yarıştan çekildi.

Marsilya ise Real Madrid'in sunduğu finansal şartları ve %25'lik sonraki satış payını kabul etmeye hazır.

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Madrid'deki 'temizlik' operasyonu ve José Mourinho döneminin ilk keskin kararları devam ediyor.

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