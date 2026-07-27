Ángel Di María, Lionel Messi'nin kariyerine devam etmesini istiyor

Arjantin millî takımının efsanevi futbolcusu Ángel Di María, kaptan Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini kendi istediği sürece sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre, tecrübeli kanat oyuncusu 39 yaşındaki hücumcunun hâlâ en üst düzey formunda olduğuna ve Albiceleste formasıyla yıllarca katkı sağlayabileceğine olan inancını dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rosario Central'in Belgrano ile oynadığı maçın ardından eski Real Madrid ve PSG'li hücumcu, uzun yıllardır takım arkadaşı ve dostu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Onun ifadelerine göre, sekiz kez Altın Top kazanan oyuncu sahadaki kaderini kendi belirliyor ve potansiyeli sınırsız.

Lionel Messi'nin geleceği ve millî takımdaki yeri

Di María, Lionel Messi'nin 39 yaşında bile dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu ve tarihteki yerini koruyabileceğini kanıtladığını belirtti. "Leo istediği kadar oynamaya devam etmeli. Bence uzun yıllar daha üst düzeyde futbol oynamaya devam edebilir. Onun hiçbir sınırı yok" dedi Ángel Di María basına.

Ancak bu açıklamalar millî takım için kritik bir döneme denk geliyor. Daha önce Leandro Paredes, Messi'nin 2026 Dünya Kupası finalini uluslararası sahadaki son maçı olarak gördüğünü açıklamıştı.

Lionel Scaloni ve genç neslin geleceği

Lionel Messi'nin geleceğinin yanı sıra Ángel Di María, teknik direktör Lionel Scaloni'nin millî takımdaki kariyerine devam etmesinin ne kadar önemli olduğuna da özellikle değindi. Scaloni yönetiminde Arjantin millî takımı, bir Dünya Kupası, iki Copa América ve bir Finalissima dahil olmak üzere dört büyük kupa kazanarak altın çağını yaşadı.

Di María, teknik direktörün millî takıma yeni katılan genç futbolcu nesli için temel dayanak noktası olduğunu vurguladı. "Scaloni millî takımın lideridir, umarım herkesin iyiliği için görevde kalır. Şu anda yetişmekte olan genç oyuncu neslini çok iyi şekillendiriyor" diye ekledi.

Ayrıca futbolcu, geçmiş yıllardaki zaferlerin ülkeye en büyük sevinci getirdiğini ve takımın şimdiden futbol efsaneleri arasına adını yazdırdığını kabul etti.