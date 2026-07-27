Solovyov'dan Bonya'ya Beklenmeyen Teklif: Yeni Bir Platform mu Geliyor

«Dom-2» realiti-şovunun eski katılımcısı, model ve blogger Viktoriya Bonya, Vladimir Solovyov'un ekibinden beklenmeyen bir mesaj aldı. Kendisine, Rus vatandaşlarının sorunlarını doğrudan iletebilecekleri yeni bir dijital platformun konseptinin geliştirilmesinde yer alması teklif edildi.

Şu an için hazır bir hizmetten veya kullanıma sunulmuş bir uygulamadan bahsedilmiyor. Proje ilk tartışma aşamasında olup, görevleri ve çalışma düzeninin henüz şekillendirilmesi bekleniyor.

Solovyov'un ekibi Bonya'dan ne istedi?

Viktoriya Bonya, sosyal medyada kendisine gönderilen mesajın ekran görüntüsünü yayınladı. Mesajda, Vladimir Solovyov'un vatandaşların başvuruları için bir platform oluşturma olasılığını VK ve Max temsilcileriyle görüştüğü belirtiliyor.

«Onu geliştirmeye hazırız. Ancak öncelikle projeye dair sizin vizyonunuzu duymak istiyoruz: Platform nasıl olmalı ve hangi özelliklere sahip olmalı?»

Mesajdan anlaşıldığı üzere Solovyov'un ekibi, teknik çalışmalara başlamadan önce Bonya'nın proje konsepti ve kullanıcılar için gerekli olan imkanlar hakkındaki tekliflerini incelemek istiyor.

Bonya kararı aboneleriyle tartışıyor

Blogger, hazır bir fikri tek başına sunmak yerine sosyal medyadaki takipçilerinden fikir bildirmelerini istedi. İnsanlar için gerçekten rahat ve faydalı bir platformun nasıl olması gerektiğini birlikte belirlemeyi teklif etti.

«Gelin buna hak ettiği önemi verelim. Bence bu, ülkemizin geleceği için faydalı olacaktır. Hiç olmazsa buna inanmak istiyorum» diye yazdı Bonya.

Aynı zamanda blogger, yabancı Apple ID nedeniyle henüz Max mesajlaşma uygulamasında kayıtlı olmadığını da belirtti.

Platformda hangi imkanlar yer alabilir?

Projenin resmi teknik görevi henüz açıklanmadı. Ancak vatandaşların başvuruları için tasarlanan hizmette şu fonksiyonlara ihtiyaç duyulabilir:

sorun veya teklifi metin, foto ve video aracılığıyla göndermek;

başvuruyu ilgili kuruma veya bölgeye yönlendirmek;

başvurunun incelenme durumunu takip etmek;

sorumlu kuruluşun cevabını açıkça göstermek;

aynı sorunlar üzerine toplu başvuru toplamak;

en güncel meseleleri derecelendirme esasına göre ayırmak.

Ancak bu imkanlar şimdilik resmi olarak onaylanmış fonksiyonlar değil. Solovyov'un ekibi tam da bu konuda Bonya'dan ve onun kitlesinden teklifler bekliyor.

Fikir nisan ayındaki tartışmalı yayında ortaya çıktı

Bonya ve Solovyov, 28 Nisan'da «Solovyov LIVE» kanalında özel bir yayın gerçekleştirdi. Konuşma, önceki kamuoyu anlaşmazlığından sonra düzenlenmiş olup, yayında ülkedeki sorunlar, sosyal medyadaki bilgiler ve vatandaşların başvurularını üst makamlara ulaştırma meselesi tartışıldı.

Yayın sırasında Solovyov, insanların ülkedeki güncel sorunları dile getirebilecekleri ortak bir platform oluşturmayı teklif etmişti. Yayın kaydında bu konunun sohbetin 21. dakikasından sonra tartışıldığı görülüyor.

Önce anlaşmazlık, şimdi iş birliği teklifi

Bonya ile Solovyov arasındaki ilişkiler daha önce oldukça gergindi. Sunucu blogger hakkında hakaret içeren sözler sarf etmiş, Bonya ise bu tür açıklamalara karşı çıkarak yasal yollara başvuracağını söylemişti. Daha sonra ortak bir yayında anlaşmazlığı tartıştılar ve Solovyov aşırı duygusallığa kapıldığını kabul ederek özür diledi.

Bu nedenle yeni platform hakkındaki teklif, basit bir teknolojik fikirden ziyade, daha önce açık bir kavgaya tutuşmuş iki medya figürünün beklenmedik iş birliği olarak da ilgi çekiyor.

Platform gerçekten çalışacak mı?

Projenin başarısı ünlü isimlerden veya güzel bir arayüzden ziyade, başvurulardan sonra gerçek bir sonucun alınmasına bağlıdır. Eğer bir vatandaş sorunu yazıp da cevap ve çözüm alamazsa, platform hızla sıradaki bir «kabul edildi» tuşuna dönüşebilir.

Bu yüzden yeni hizmet için en önemli kriterler şunlar olacaktır:

başvuruları kimin inceleyeceği;

cevap verme süresinin ne kadar olacağı;

devlet kurumlarının katılımı;

vatandaşların kişisel verilerinin nasıl korunacağı;

çözüme kavuşturulmayan sorunların kimler tarafından denetleneceği.

Şu an için VK veya Max tarafından platformun ne zaman başlatılacağı, adı, süresi ve teknik özellikleri hakkında ayrıntılı resmi bir açıklama yapıldığı bilinmiyor. Mevcut haberler, Solovyov'un ekibinin projeyi geliştirmeye hazır olduğunu ve konsept üzerine tekliflerin toplandığını gösteriyor.

Bonya'nın bir zamanlar cumhurbaşkanına başvurmasıyla başlayan tartışma şimdi ayrı bir dijital projeye dönüşebilir. Ancak asıl değeri platform açıldığında değil, insanların sorunu çözüme kavuştuğunda görülecektir.