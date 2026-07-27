Max ulusal mesajlaşma uygulamasında hikayeler özelliği kullanıma sunuldu

Max ulusal mesajlaşma uygulamasının ekibi, kullanıcılar için hikayeler (stories) özelliğinin aşamalı olarak sunulmaya başlandığını duyurdu. Bu yeni imkan, iletişim ve içerik paylaşım sürecini daha rahat ve modern hale getirmeyi amaçlaması bakımından önemlidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınından aktarılan bilgilere göre, yeni özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraf ve video formatında paylaşımlar oluşturabiliyor. Ayrıca bunları metinle zenginleştirmek ve yayınlamadan önce kırpma gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirmek de mümkün.

İlk aşamada hikaye yayınlama imkanı, Android için tasarlanan Max uygulamasında ortaya çıktı. Bunun için yazılımın RuStore üzerinden en son sürüme güncellenmesi gerekiyor.

Hikayelerin yönetimi ve gizlilik

Geliştiricilerin belirttiğine göre, içerik sahibi bu paylaşımları kimlerin görebileceğini ve geçerlilik süresini kendisi belirler. Bu da kullanıcılara kişisel gizlilikleri üzerinde tam kontrol sağlar.

Bununla birlikte izleyiciler, yayınlanan hikayelere tepki bırakabilir ve yazara yanıt gönderebilir. Yayınlandıktan sonra yazar için görüntülenme sayısı, tepkiler ve paylaşımın otomatik olarak silinmesine kalan süre hakkında ayrıntılı istatistikler sunulur.

Test süreci ve beklentiler

Hatırlatmak gerekirse, söz konusu yeni aracın test süreci bu yılın temmuz ayı başlarında başlamıştı. Sürece blog yazarları, gazeteciler, müzisyenler, sporcular ve diğer tanınmış kişilerden oluşan yüzden fazla içerik üreticisi aktif olarak katıldı.

Uzmanlara göre bu tür interaktif özelliklerin eklenmesi, mesajlaşma uygulamasının günlük kullanım oranını artırmaya ve kitlesini daha da genişletmeye hizmet edecektir. Şu anda platformun yeteneklerini daha da iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.