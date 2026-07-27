Inter, Cristian Romero transferinde kritik adımlara yaklaşıyor

Milano kulübü Inter, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Tottenham'ın merkez defans oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Arjantinli futbolcu "nerazzurri" yönetimi ve teknik heyetinin oy birliğiyle onayladığı bir numaralı hedef haline geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Şu anda Dünya Kupası'nın ardından tatilini geçiren 1998 doğumlu savunmacının Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Tottenham oyuncuya 50 milyon euro değer biçse de, İtalya şampiyonu bu rakamı düşürmeyi umuyor ve transfer konusunda temkinli bir iyimserlik taşıyor.

Transferin gerçekleşmesine yardımcı olabilecek faktörler

Inter ile futbolcu arasındaki ilişkiler çoktan olumlu bir aşamaya geçti. Yakın zamanda Romero'nun menajeri Ciro Palermo, Milano'da kulüp temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun transfere onay verdiğini bildirdi. Ayrıca Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin "Kalmak istemeyen oyuncularla çalışmak istemiyorum" sözleri de transfer ihtimalini artırıyor.

Futbolcunun Londra kulübüyle ilişkilerinin son aylarda gerildiği de sır değil. Nisan ayında Romero, sezon sonunda yaşadığı diz sakatlığını tedavi etmek için kulüp sağlık ekibinin gözetiminde kalmak yerine Arjantin millî takımı doktorlarına başvurmayı tercih etmişti. Bu durum Tottenham yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Rekabet ve finansal detaylar

Tottenham yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi başardı. Kulüp, Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi 60 milyon euroya kadrosuna kattı ve Bournemouth'tan Marcos Senesi ile anlaştı. Bu hamleler, İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına çok fazla zorluk çıkar(ma)yabileceği anlamına geliyor.

Inter başkanı Beppe Marotta, Oaktree yönetiminden Romero'yu transfer etmek için yaklaşık 40 milyon euro tutarında bir finansal kaynak ayırmasını talep etmeye hazırlanıyor. Kulüp, kiralama veya satın alma opsiyonu gibi karmaşık formüller yerine doğrudan bonservisle transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Buna rağmen transfer yolunda rekabet de yok değil. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Romero'ya Barcelona ve Arsenal kulüpleri de ilgi gösteriyor. Katalan ekibinin öncelikle savunmasındaki oyunculardan birini satması gerekirken, Londra ekibi de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.