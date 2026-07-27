Inter, Cristian Romero transferinde kritik adımlara yaklaşıyor

·50·Spor
Inter, Cristian Romero transferinde kritik adımlara yaklaşıyor

Milano kulübü Inter, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Tottenham'ın merkez defans oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Arjantinli futbolcu "nerazzurri" yönetimi ve teknik heyetinin oy birliğiyle onayladığı bir numaralı hedef haline geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Şu anda Dünya Kupası'nın ardından tatilini geçiren 1998 doğumlu savunmacının Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Tottenham oyuncuya 50 milyon euro değer biçse de, İtalya şampiyonu bu rakamı düşürmeyi umuyor ve transfer konusunda temkinli bir iyimserlik taşıyor.

Transferin gerçekleşmesine yardımcı olabilecek faktörler

Inter ile futbolcu arasındaki ilişkiler çoktan olumlu bir aşamaya geçti. Yakın zamanda Romero'nun menajeri Ciro Palermo, Milano'da kulüp temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun transfere onay verdiğini bildirdi. Ayrıca Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin "Kalmak istemeyen oyuncularla çalışmak istemiyorum" sözleri de transfer ihtimalini artırıyor.

Futbolcunun Londra kulübüyle ilişkilerinin son aylarda gerildiği de sır değil. Nisan ayında Romero, sezon sonunda yaşadığı diz sakatlığını tedavi etmek için kulüp sağlık ekibinin gözetiminde kalmak yerine Arjantin millî takımı doktorlarına başvurmayı tercih etmişti. Bu durum Tottenham yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Rekabet ve finansal detaylar

Tottenham yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi başardı. Kulüp, Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi 60 milyon euroya kadrosuna kattı ve Bournemouth'tan Marcos Senesi ile anlaştı. Bu hamleler, İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına çok fazla zorluk çıkar(ma)yabileceği anlamına geliyor.

Inter başkanı Beppe Marotta, Oaktree yönetiminden Romero'yu transfer etmek için yaklaşık 40 milyon euro tutarında bir finansal kaynak ayırmasını talep etmeye hazırlanıyor. Kulüp, kiralama veya satın alma opsiyonu gibi karmaşık formüller yerine doğrudan bonservisle transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Buna rağmen transfer yolunda rekabet de yok değil. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Romero'ya Barcelona ve Arsenal kulüpleri de ilgi gösteriyor. Katalan ekibinin öncelikle savunmasındaki oyunculardan birini satması gerekirken, Londra ekibi de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

InterCristian RomeroTottenhamSerie ATransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa ettiİtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa ettiBugün, 23:31Süper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golSüper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golBugün, 22:46Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)Bugün, 22:38Ayyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miAyyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miBugün, 22:19Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Bugün, 22:11Sidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıSidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıBugün, 21:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı