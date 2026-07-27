Pakistan'da Halide "namus" bahanesiyle yakınları tarafından vurularak öldürüldü

Pakistan'ın Hayrpur bölgesinde genç bir kadın, yerel kabile aksakalları kurulunun kararı doğrultusunda vurularak öldürüldü. Polis açıklamasına göre, Halide adlı kadın yasadışı ilişki yaşadığı suçlamasıyla "kari" ilan edildi. Ardından büyükbabası ve dayısının, kabile aksakalının emriyle kadını öldürdüğü belirtiliyor.

Facia, 10 Nisan günü Tando Masti köyünde meydana geldi. Cinayet anı videoya kaydedilerek daha sonra sosyal medyada yayıldı. Hayatını kaybeden kadının annesi Nabul, kızının çığlıklarının hala kulağından gitmediğini söyledi. Babası Muhammed Ramazan ise olay sırasında Karaçi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında gece vardiyasında çalışmaktaydı.

Halide, beş yıl önce amcasının oğluyla evlenmişti. Eşi kaybolduktan sonra ailesinin evine geri dönmüştü. Aradan beş ay geçtikten sonra akrabaları onu başka bir erkekle ilişki kurmakla suçlayarak yerel jirgânın önüne çıkardı. Aynen bu toplantıda ona ölüm hükmünün verildiği belirtiliyor.

Polis üç şüpheliyi gözaltına aldı, bir kişi ise aranıcıyor. Olayın mahkemeye intikal etmesi bekleniyor.

İnsan hakları savunucularının verilerine göre, 2025 yılında Pakistan'da en az 470 kadın "namus cinayeti" kurbanı oldu.