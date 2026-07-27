Juventus kaleci hattını güçlendirmek için transfer piyasasında hareketlendi

İtalyan kulübü Juventus, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek ve kaleci pozisyonunda sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla transfer piyasasında aktif adımlar atmaya başladı. Takımın teknik direktörü, kadrodaki mevcut iki kaleciyle sınırlı kalmayıp hattı daha güvenilir bir futbolcuyla takviye etmek niyetinde olduğunu gizlemedi. Şu anda Torino kulübü transfer pazarındaki fırsatları ve mali kaynaklarını son derece dikkatli bir şekilde değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayın organının haberine göre, teknik direktör hazırlık maçındaki galibiyetin ardından takımın kaleciler konusundaki planlarına netlik kazandırdı. Buna göre, gelecek sezonda ilk 11'de sahaya çıkacak 1 numaralı eldiven şu anda sırayla test edilen Di Gregorio veya Perin olmayabilir. Yönetim transfer piyasasında daha tecrübeli veya istikballi adaylar arıyor.

Emiliano Martínez ana hedef

Torino ekibinin ilk ve temel transfer hedefi Arjantin millî takımı kalecisi Emiliano Martínez olarak biliniyor. Ancak Aston Villa kulübünün kendi kalecisi için 12-15 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi ve taraflar arasında henüz tam bir anlaşmaya varılamamış olması transferi yavaşlatıyor. Juventus, mali imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle bu işlemde temkinli adımlar atıyor.

Eğer Emiliano Martínez yönündeki görüşmeler sonuç vermezse, Juventus için alternatif seçenekler de değerlendiriliyor. Nitekim Parma'nın kalesini koruyan Japon kaleci Zion Suzuki de Torino kulübünün radarında. Ancak söz konusu futbolcu için Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin de devrede olduğu ve Juventus'un onu yalnızca ikincil bir alternatif olarak gördüğü belirtildi.

Anatoliy Trubin seçeneğine ilgi

La Stampa gazetesinin yazdığına göre, Juventus yönetimi Portekiz'in Benfica kulübünün kalecisi Anatoliy Trubin konusunda da hafta sonu temasa geçti. Ukrayna millî takımı eldiveni, Torino kulübünün beğendiği adaylar arasında yer alıyor. Emiliano Martínez'e kıyasla daha genç ve tecrübesi daha az olsa da büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulanıyor.

Bununla birlikte, söz konusu transferdeki temel engel yine mali şartlara dayanıyor. Benfica kulübü kendi kalecisini bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euro karşılığında bırakmaya hazır. Juventus için ise şu anda başka öncelikli görevler bulunuyor ve ancak Emiliano Martínez ile ilgili görüşmeler durma noktasına gelirse Trubin seçeneğine daha ciddi yaklaşılacak.