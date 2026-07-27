Samsung Galaxy A Akıllı Telefonlarında Çin Bellek Çipleri Kullanılabilir

·213·Teknoloji
Samsung Galaxy A Akıllı Telefonlarında Çin Bellek Çipleri Kullanılabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta ve bütçe segmentindeki akıllı telefonlarında Çin üretimi RAM çiplerini kullanma olasılığını değerlendiriyor. Asia Times'ın haberine göre, bu değişikliğin özellikle Çin pazarında satılacak Galaxy A serisi modelleri kapsaması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre şirket, bu adım aracılığıyla bileşen fiyatlarındaki sürekli artış koşullarında cihaz maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi amaçlıyor. Mesele şu ki, bu yıl bellek modülü fiyatlarının pahalanması nedeniyle yerli Çinli akıllı telefon üreticileri orta ve başlangıç seviyesi model çıkarma planlarını kısaltmak zorunda kaldı.

Üretim Kapasitelerinden Verimli Yararlanma

Çinli markaların üretim hacimlerini azaltması sonucunda yerli Çinli tedarikçilerde belirli kapasiteler ve bellek rezervleri boşta kaldı. Samsung, tam olarak bu faktörden yararlanarak daha uygun fiyatlı LPDDR5X bellek mikroçiplerini kendi cihazlarına entegre etmeyi planlıyor.

Bu yaklaşım, Koreli şirketin ürünlerinin fiyat rekabetçiliğini sağlamasına yardımcı olacak. En önemlisi, bu önlemler Samsung'un şu anda sadece yüzde 0,6 civarında tahmin edilen Çin pazarındaki payını güçlendirmesine ve konumunu en azından biraz olsun onarmasına olanak tanıyabilir.

Daha Önce Başlayan İş Birliğinin Devamı

Hatırlatmak gerekirse, Samsung bundan önce de Çinli şirketlerin imkanlarından yararlanmaya başlamıştı. Özellikle daha önce yayımlanan haberlerde, şirketin yeni nesil Galaxy A57 akıllı telefonunda Çinli CSOT şirketi tarafından üretilen ekran panellerini kullanacağı bildirilmişti.

Böylece Samsung, yalnızca ekranlar değil, aynı zamanda temel donanım bileşenleri konusunda da Çin tedarik zincirlerine olan ilgisini artırıyor. Bu durum, küresel pazardaki ekonomik koşulların ve fiyat politikasının büyük teknoloji markalarını yeni stratejiler uygulamaya zorladığını gösteriyor.

SamsungGalaxy AÇin BelleğiDRAMTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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