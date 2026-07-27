«Her türlü düşmanca harekete hazırız»: Putin'den önemli açıklama

·177·Dünya
«Her türlü düşmanca harekete hazırız»: Putin'den önemli açıklama

Rusya'nın siyasi sistemi ve yönetim kurumları, ülkeyi korumaya ve dışarıdan gelebilecek her türlü düşmanca hareketi püskürtmeye tamamen hazırdır. Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de görev süresi sona eren VIII. Dönem Devlet Duması milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

Devlet başkanı konuşmasında ülkedeki siyasi istikrara, anayasal temellere ve çok uluslu halkın iç birliğine özellikle vurgu yaptı.

Zamin.uz Kremlin'deki toplantının en önemli detaylarını ve devlet başkanının temel açıklamalarını sunar.

1. Egemen ilkeler ve siyasi sistemin hazırlığı

Vladimir Putin, Rusya'nın mevcut yönetim sisteminin dış baskılara karşı dayanıklı olduğunu ve bağımsızlığını koruduğunu belirtti. Ülkenin siyasi kurumları yabancı standartlara değil, ulusal çıkarlara ve temel yasaya dayanmaktadır.

Vladimir Putin'in Kremlin'deki açıklamasından alıntı:

«Siyasi sistemimiz ve yönetim kurumlarımız, Rusya Federasyonu Anayasası'na tam uygun olarak egemen ilkeler temelinde oluşturulmuştur. Ülkeyi savunmaya hazırız ve toplumumuzla birlikte her türlü düşmanca harekete kararlı bir şekilde karşı koyma kudretine sahibiz.»

Putin'in açıklamasının ana yönleri

Yön / Boyut

Temel içerik ve açıklama

Siyasi sistemin temeli

Anayasa'ya tam uyum ve egemen ilkeler

Savunma ve güvenlik

Toplum ve devletin her türlü tehdide ortaklaşa yanıt vermesi

Dış faktörler

Dış agresif baskılara karşı kararlı duruş

Toplumsal birlik

Çok uluslu halkın tarihi sınavlardaki iç birliği

2. Tarihi sınavlar ve çok uluslu halkın birliği

Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, dış tehditlere karşı mücadelede toplum ve halk birliğinin en temel faktör olduğunu özellikle belirtti. Putin'in sözlerine göre bu süreç bir defalık bir durum olmayıp, ülkenin tarihinden gelen kalıcı bir ilkedir.

Dış baskı ve halkın tutumu hakkında:

«Çok uluslu halkımız tarihi sınavlara ve agresif dış baskıya iç birliğiyle karşılık vermiştir - bu her zaman böyle olmuştur ve bugün de aynen böyledir», diye vurguladı devlet başkanı.

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Kremlin'de gerçekleşen bu toplantı ve burada öne sürülen açıklamalar bölgesel ve uluslararası jeopolitika açısından büyük önem taşıyor.

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Sizce uluslararası alandaki mevcut karmaşık durumda ülkelerin iç birliği ne kadar önemli bir rol oynamaktadır? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Vladimir PutinRusyaKremlinSiyasetUluslararası İlişkiler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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