LG, 10 Saat Çalışabilen 32 İnç E-ink Ekranını Tanuttu

·43·Teknoloji
LG, 10 Saat Çalışabilen 32 İnç E-ink Ekranını Tanuttu

Ixbt.com'un haberine göre LG, iç mekanlar ve ticari ihtiyaçlar için tasarlanan yenilikçi 32RS1Q-B model 32 inç ekranını tanıttı. Elektronik kağıt ve E-ink teknolojisine dayanan bu cihaz, 2 cm'den az gövde kalınlığı ve dahili bataryasıyla dikkat çekerek modern reklamlar için yeni imkanlar sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik İmkanlar ve Ekran Özellikleri

Yeni cihazda altı renkli E Ink Spectra elektronik mürekkep paneli kullanılmış olup, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahiptir. Teknik özelliklere göre söz konusu panel, 0°C ile 40°C arası sıcaklıkta ve maksimum yüzde 70 nem koşullarında kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak LG uzmanları, cihazın yalnızca bina içinde kullanım için tasarlandığını ve doğrudan güneş ışığı alan mağaza vitrinlerine monte edilemeyeceğini özellikle vurguladı.

Ekranın kalınlığı yalnızca 17,8 milimetredir. Bu kadar ince gövde ve özgün renkli E-ink paneli onu alışveriş merkezleri, otel lobileri ve mağazalardaki elektronik menüler için ideal bir çözüm haline getiriyor. Onu geleneksel LCD ekranlardan farklı olarak uzun süre boyunca rahatça izlemek mümkündür.

Özerklik ve Kontrol Sistemi

Cihazın en önemli avantajlarından biri özerk bir şekilde çalışabilmesidir. Ekrana 72 Wh kapasiteli bir batarya entegre edilmiş olup, bekleme modunda yalnızca 0,5 W, ekran yenileme sürecinde ise maksimum 6 W güç tüketmektedir. Bu göstergeler teorik olarak 10 saate kadar kesintisiz özerk çalışma sağlamaktadır.

Ekran, popüler WebOS işletim sisteminin kontrolü altında çalışmaktadır. Bu durum kullanıcılara cihazı Wi-Fi ağı üzerinden merkezi olarak yönetme ve içeriği hızla güncelleme imkanı tanır. Ayrıca cihazın arka panelinde maksimum gücü 15 W olan Qi2 manyetik kablosuz şarj paneli bulunmakta olup, onu harici Qi2 bataryaları yardımıyla da şarj etmek mümkündür.

LGE-inkWebOSEkranTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Antares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar TopladıAntares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar TopladıBugün, 22:55OpenAI Modeli Hugging Face Sistemini Sızdı: Güvenlik ve Kontrol TartışmalarıOpenAI Modeli Hugging Face Sistemini Sızdı: Güvenlik ve Kontrol TartışmalarıBugün, 22:30Threads kullanıcıları artık Meta AI ile özel mesajlarda iletişim kurabilirThreads kullanıcıları artık Meta AI ile özel mesajlarda iletişim kurabilirBugün, 21:51Veri Merkezleri Enerji Şebekesi İçin Yeni Bir Sınav Haline GeliyorVeri Merkezleri Enerji Şebekesi İçin Yeni Bir Sınav Haline GeliyorBugün, 21:50Aeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttıAeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttıBugün, 21:28Google Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline GeliyorGoogle Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline GeliyorBugün, 20:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim