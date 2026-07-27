LG, 10 Saat Çalışabilen 32 İnç E-ink Ekranını Tanuttu

Ixbt.com'un haberine göre LG, iç mekanlar ve ticari ihtiyaçlar için tasarlanan yenilikçi 32RS1Q-B model 32 inç ekranını tanıttı. Elektronik kağıt ve E-ink teknolojisine dayanan bu cihaz, 2 cm'den az gövde kalınlığı ve dahili bataryasıyla dikkat çekerek modern reklamlar için yeni imkanlar sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik İmkanlar ve Ekran Özellikleri

Yeni cihazda altı renkli E Ink Spectra elektronik mürekkep paneli kullanılmış olup, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahiptir. Teknik özelliklere göre söz konusu panel, 0°C ile 40°C arası sıcaklıkta ve maksimum yüzde 70 nem koşullarında kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak LG uzmanları, cihazın yalnızca bina içinde kullanım için tasarlandığını ve doğrudan güneş ışığı alan mağaza vitrinlerine monte edilemeyeceğini özellikle vurguladı.

Ekranın kalınlığı yalnızca 17,8 milimetredir. Bu kadar ince gövde ve özgün renkli E-ink paneli onu alışveriş merkezleri, otel lobileri ve mağazalardaki elektronik menüler için ideal bir çözüm haline getiriyor. Onu geleneksel LCD ekranlardan farklı olarak uzun süre boyunca rahatça izlemek mümkündür.

Özerklik ve Kontrol Sistemi

Cihazın en önemli avantajlarından biri özerk bir şekilde çalışabilmesidir. Ekrana 72 Wh kapasiteli bir batarya entegre edilmiş olup, bekleme modunda yalnızca 0,5 W, ekran yenileme sürecinde ise maksimum 6 W güç tüketmektedir. Bu göstergeler teorik olarak 10 saate kadar kesintisiz özerk çalışma sağlamaktadır.

Ekran, popüler WebOS işletim sisteminin kontrolü altında çalışmaktadır. Bu durum kullanıcılara cihazı Wi-Fi ağı üzerinden merkezi olarak yönetme ve içeriği hızla güncelleme imkanı tanır. Ayrıca cihazın arka panelinde maksimum gücü 15 W olan Qi2 manyetik kablosuz şarj paneli bulunmakta olup, onu harici Qi2 bataryaları yardımıyla da şarj etmek mümkündür.