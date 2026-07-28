Ronaldo neden gelmedi? Gonçalo Ramos'un düğünündeki yankı uyandıran olay...

·115·Spor
Ronaldo neden gelmedi? Gonçalo Ramos'un düğünündeki yankı uyandıran olay...

Portekiz millî takımı ve İtalya'nın Milan kulübünün forveti Gonçalo Ramos, sevgilisi Margarida Domingues ile dünyaevine girdi. Portekiz'deki görkemli düğün törenine millî takımın birçok yıldızı katıldı, ancak takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun törende görünmemesi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Zamin.uz Portekiz'in Flash basınının bilgilerine dayanarak, bu yıldızlar geçidi düğünün en dikkat çekici detaylarını sunuyor.

1. Ronaldo'nun yokluğu ve taraftarların sert tepkisi

Portekiz millî takımı futbolcularının tam kadro toplandığı törende en çok tartışılan konu — Cristiano Ronaldo'nun yokluğu oldu. Kaptan, takım arkadaşının bu mutlu gününde neden yer almadı? Bu soru ağ kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor.

Sosyal medyadaki en popüler yorum:

«O sıradan insanlarla karışmaz... Artık Ronaldo'nun kendisi evlendiğinde, millî takımdan kimin onun düğününe gitmeye cesaret edemeyeceğini göreceğiz.»

Bilgilere göre, Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez'in de bu yaz resmi olarak evlenmesi bekleniyor, ancak kesin düğün tarihi şimdilik sır gibi saklanıyor.

2. Düğün detayları: Sağdıç João Neves ve Milan'a transfer

Gonçalo Ramos ve Margarida Domingues'in düğün töreni, futbolcunun doğum yeri yakınlarında Portekiz'de gerçekleşti. Törende çiftin bir yaşındaki oğlu Bernardo da yer aldı.

  • Nikah şahidi: Damat tarafının sağdıcı olarak Ramos'un çocukluk yakın arkadaşı ve millî takımdaki partneri João Neves katıldı.

  • Kulüpteki değişiklikler: İki futbolcu bu yaza kadar PSG formasını birlikte giyiyordu. Yeni sezondan itibaren ise Gonçalo Ramos kariyerine İtalya'nın Milan kulübünde devam edecek.

3. Bernardo Silva'nın ailesinden güzel haber ve yıldız konuklar

Düğün törenini ziyaret eden konuklar ve eşleri de medyanın dikkatinden kaçmadı.

Özellikle Manchester City'nin eski kaptanı ve Real Madrid'in üyesi Bernardo Silva'nın hamile eşi Inês herkesin ilgi odağı oldu. Çift, yakın zamanda ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Gonçalo Ramos'un düğünü ve katılımcılar hakkında temel gerçekler

Aspit / Faktör

Detaylar

Gelin ve Damat

Gonçalo Ramos ve Margarida Domingues

Törenin yapıldığı yer

Portekiz (Ramos'un doğum yeri yakınlarında)

Nikah şahidi

João Neves (PSG'deki eski takım arkadaşı ve dostu)

Aile üyeleri

Bir yaşındaki oğulları Bernardo

Ramos'un yeni kulübü

Milan (PSG'den transfer edildi)

En yankı uyandıran olay

Cristiano Ronaldo'nun düğüne gelmemesi

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Portekiz millî takımı yıldızlarının hayatındaki beklenmedik olaylar ve Ronaldo hakkındaki tartışmalar taraftarların odağında yer alıyor.

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Sizce Ronaldo'nun düğüne gelmeme sebebi ne olabilir? Gerçekten de takım arkadaşlarından uzak mı duruyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Gonçalo RamosCristiano RonaldoPortekizAC MilanJoão Neves
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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