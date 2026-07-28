Starship yeni uzay test uçuşunda muhteşem fotoğraflarla görüntülendi

·66·Teknoloji
Starship yeni uzay test uçuşunda muhteşem fotoğraflarla görüntülendi

Havacılık ve uzay endüstrisinin gelişmiş başarılarını sergileyen SpaceX, devasa Starship uzay aracının bir sonraki test uçuşunun ardından dört etkileyici fotoğraf yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, bu kareler yalnızca teknik başarıları değil, aynı zamanda evrenin benzersiz güzelliğini de bünyesinde barındırarak kelimenin tam anlamıyla bilimkurgu filmlerindeki sahneleri hatırlatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Starship (Ship 40) uzay aracının test uçuşu, üçüncü nesil uzay araçlarının ikinci testi olarak tarihe geçti. Bu başarılı adım, insanlığın yeniden kullanılabilir ağır roket sistemlerini oluşturması ve bunları geliştirmesi yolundaki önemli aşamalardan biri oldu.

Yayınlanan fotoğraflarda uzay aracı çeşitli açılardan net bir şekilde gösteriliyor. Ayrıca kareler arasında Starship ve Super Heavy güçlendiricisinin birbirinden ayrılma anları ile arka planında görkemli Dünya gezegeninin yer aldığı benzersiz manzaralar da yer aldı.

Önemli teknik başarılar ve yörünge yükleri

Bu uçuş sırasında SpaceX mühendisleri bir dizi karmaşık teknik görevi başarıyla çözdü. Özellikle tarihte ilk kez Starship aracı, yörünge altı yörüngeye 20 adet tam teşekküllü Starlink V3 uydusunu ulaştırdı. Bu ise sistemin pratik faydalı yükleri taşıma kapasitesini pratikte kanıtladı.

Uçuş sırasındaki bir diğer büyük başarı ise uzayın kendisinde Raptor motorlarından birinin tekrarlı ve başarılı bir şekilde yeniden çalıştırılması oldu. Bu operasyon, gelecekte uzun mesafeli uzay misyonlarının gerçekleştirilmesinde belirleyici bir öneme sahip olup sistemin güvenilirliğini artırıyor.

Kontrollü iniş ve gelecek planları

Ana uçuş programı başarıyla tamamlandıktan sonra, aracın üst aşaması atmosfer katmanına kontrollü modda yeniden girdi. Uzmanların planladığı gibi, araç Hint Okyanusu sularına yumuşak bir şekilde iniş yaptı.

Önceki testlerin aksine, suya inen Starship bütünlüğünü korumayı başardı. Bu durum, SpaceX uzmanlarına ısı koruma kaplamasının durumunu ve uzaydan dönen yapının dayanıklılığını değerlendirmek üzere son derece değerli veriler toplama fırsatı sundu.

SpaceXStarshipUzayStarlinkTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elon Musk yapay zeka eğitiminde nadir kitapların imha edilmesini yasakladıElon Musk yapay zeka eğitiminde nadir kitapların imha edilmesini yasakladıBugün, 12:55Vivo S2 Akıllı Telefonu: Güçlü Özellikler ve Çift KameraVivo S2 Akıllı Telefonu: Güçlü Özellikler ve Çift KameraBugün, 12:21Sam Altman insanlığın yapay zeka tekilliğine ulaştığını açıkladıSam Altman insanlığın yapay zeka tekilliğine ulaştığını açıkladıBugün, 11:59SpaceX Değerlemesi Sert DüştüSpaceX Değerlemesi Sert DüştüBugün, 11:23Apple, iPhone 18 Pro Max Ekran Fiyatlarını Önemli Ölçüde Ucuzlatmak İstiyorApple, iPhone 18 Pro Max Ekran Fiyatlarını Önemli Ölçüde Ucuzlatmak İstiyorBugün, 10:52Yapay zeka odaklı Cursor yazılım girişimi Hindistan'da yeni tarifeyi duyurduYapay zeka odaklı Cursor yazılım girişimi Hindistan'da yeni tarifeyi duyurduBugün, 09:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim