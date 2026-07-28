Starship yeni uzay test uçuşunda muhteşem fotoğraflarla görüntülendi

Havacılık ve uzay endüstrisinin gelişmiş başarılarını sergileyen SpaceX, devasa Starship uzay aracının bir sonraki test uçuşunun ardından dört etkileyici fotoğraf yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, bu kareler yalnızca teknik başarıları değil, aynı zamanda evrenin benzersiz güzelliğini de bünyesinde barındırarak kelimenin tam anlamıyla bilimkurgu filmlerindeki sahneleri hatırlatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Starship (Ship 40) uzay aracının test uçuşu, üçüncü nesil uzay araçlarının ikinci testi olarak tarihe geçti. Bu başarılı adım, insanlığın yeniden kullanılabilir ağır roket sistemlerini oluşturması ve bunları geliştirmesi yolundaki önemli aşamalardan biri oldu.

Yayınlanan fotoğraflarda uzay aracı çeşitli açılardan net bir şekilde gösteriliyor. Ayrıca kareler arasında Starship ve Super Heavy güçlendiricisinin birbirinden ayrılma anları ile arka planında görkemli Dünya gezegeninin yer aldığı benzersiz manzaralar da yer aldı.

Önemli teknik başarılar ve yörünge yükleri

Bu uçuş sırasında SpaceX mühendisleri bir dizi karmaşık teknik görevi başarıyla çözdü. Özellikle tarihte ilk kez Starship aracı, yörünge altı yörüngeye 20 adet tam teşekküllü Starlink V3 uydusunu ulaştırdı. Bu ise sistemin pratik faydalı yükleri taşıma kapasitesini pratikte kanıtladı.

Uçuş sırasındaki bir diğer büyük başarı ise uzayın kendisinde Raptor motorlarından birinin tekrarlı ve başarılı bir şekilde yeniden çalıştırılması oldu. Bu operasyon, gelecekte uzun mesafeli uzay misyonlarının gerçekleştirilmesinde belirleyici bir öneme sahip olup sistemin güvenilirliğini artırıyor.

Kontrollü iniş ve gelecek planları

Ana uçuş programı başarıyla tamamlandıktan sonra, aracın üst aşaması atmosfer katmanına kontrollü modda yeniden girdi. Uzmanların planladığı gibi, araç Hint Okyanusu sularına yumuşak bir şekilde iniş yaptı.

Önceki testlerin aksine, suya inen Starship bütünlüğünü korumayı başardı. Bu durum, SpaceX uzmanlarına ısı koruma kaplamasının durumunu ve uzaydan dönen yapının dayanıklılığını değerlendirmek üzere son derece değerli veriler toplama fırsatı sundu.