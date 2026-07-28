Yapay zeka odaklı Cursor yazılım girişimi Hindistan'da yeni tarifeyi duyurdu

Beklenen satın almalar öncesinde yapay zeka tabanlı yazılım girişimi Cursor, Hindistan pazarındaki en büyük genişleme hamlesini başlattı ve ülke için özel bir abonelik fiyatı sundu. TechCrunch'ın haberine göre bu adım, şirketin büyüme sürecinde dünyanın en büyük geliştirici pazarlarından birine nasıl güvendiğini gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Pazartesi günü girişim, Hindistan için özel olarak geliştirilen ve aylık 649 rupi (yaklaşık 7 dolar) tutarındaki Cursor Start aboneliğini duyurdu. Bu fiyat, Cursor'un standart kabul edilen aylık 20 dolarlık Pro aboneliğinden belirgin şekilde düşük. Bu karar, Hindistan'ın Cursor iş modeli için artan önemini gösteriyor.

Pazar potansiyeli ve özel özellikler

Girişimin verilerine göre Hindistan şimdiden küresel ölçekte üçüncü büyük pazara dönüşmüş durumda. Ülke, en ileri düzey kullanıcıların toplandığı bir merkez olup, son bir yılda buradaki kullanıcı tabanı üç katından fazla arttı. Ayrıca Hindistan'ın zengin mühendislik potansiyeli, Cursor'un ilk kez fiyatları yerelleştirme kararı almasında temel faktör oldu.

Cursor'un Asya-Pasifik bölgesi ve Japonya müdürü Simon Green'in belirttiğine göre, bu bölgedeki teknik hazırlık ve mühendislik yeteneği, ticari modeli gözden geçirmek ve ölçeği genişletmek için doğal bir fırsat yarattı. GitHub verilerine göre Hindistan'da 27 milyondan fazla geliştirici faaliyet gösteriyor ve bu göstergeyle ülke sadece ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Cursor Start aboneliğinin içeriği

Yeni Cursor Start planı kullanıcılara ücretsiz versiyona kıyasla daha yüksek limitler sunuyor. Abonelik kapsamında aşağıdaki imkanlar mevcut:

Cursor'un Composer 2.5 modeli ve Grok 4.5 sistemine erişim

Bulut ajanları ve iOS uygulaması desteği

Eklentiler, Model Context Protocol ve diğer yardımcı yetenekler

Ancak bu indirimli plan Pro aboneliğini tamamen ikame etmiyor. Aylık 20 dolarlık versiyondan farklı olarak Start paketine OpenAI ve Anthropic gibi lider sağlayıcıların gelişmiş yapay zeka modelleri ile birlikte Bugbot, Auto Mode ve Cursor SDK gibi karmaşık özellikler dahil edilmedi.

Yeni hizmet yalnızca ülke içindeki bireysel kullanıcılara yönelik olup, dışarıdan VPN ile kullanılmasını önlemek amacıyla birkaç doğrulama mekanizması uygulanıyor. Belirtmek gerekir ki, son bir yıl boyunca OpenAI ve Anthropic dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri de Hindistan pazarı için özel tarifeler sunmuştu.