Etihad tribünleri artık "Huuus!" diye haykıracak: Yeni sözleşme

·83·Spor
Etihad tribünleri artık "Huuus!" diye haykıracak: Yeni sözleşme

İngiltere'den "Manchester City" kulübü, Özbek yetenekli defans oyuncusu Abdukodir Khusanov ile mevcut sözleşmenin süresinin uzatıldığını resmi olarak açıkladı. Yeni 5 yıllık anlaşmaya göre, 22 yaşındaki futbolcu 2031 yılının ortasına kadar "Vatandaşlar"ın başarısı için ter dökecek.

Zamin.uz "Manchester City"nin resmi sitesinde yayınlanan analitik ve heyecan verici makalenin ana detaylarını Özbek futbol severlerin dikkatine sunuyor.

1. 18 aylık benzersiz yükseliş: Belarus'tan İngiltere Premier Ligi'ne

Abdukodir Khusanov, 2025 yılının Ocak ayında "Manchester City" kadrosuna katılmıştı. Henüz iki yıl önce Belarus liginde top koşturan sadece 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan ilk Özbekistanlı olarak tarihe geçti.

Zorlu geçen ilk çıkışının ardından profesyonelliği, çalışkanlığı ve gayreti ile Pep Guardiola ve takım arkadaşlarının güvenini tamamen boşa çıkararak hak etti.

Pep Guardiola ve takımın övgüsü:

"Olimpiyatçılara özgü olağanüstü hızı ve dünyanın en güçlü hücum oyuncularına karşı rahatça rekabet edebilecek fiziksel güce sahip olan Khusanov, yeni bilgileri hızlı kavrama yeteneğiyle takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi."

2. Etihad'ın sevgilisi ve sezonun en iyilerinden biri

2025/2026 sezonunun başında ana stoperler Ruben Dias ve Josko Gvardiol sakatlandığında, Khusanov'un omuzlarına büyük bir sorumluluk bitti. Marc Guéhi ile sağlam bir defans ikilisi oluşturarak Premier Lig'in son 19 maçının 16'sında sahada yer aldı.

  • 47 maç: Khusanov sezon boyunca tüm kulvarlarda toplam 47 maçta forma giydi.

  • Kupadaki başarılar: FA Cup'ta Newcastle, Liverpool ve Chelsea'ye karşı oynanan mücadelelerde aktif rol aldı, EFL Cup finaline kadar bir dakika bile kenara alınmadı.

  • "Huuus!" haykırışı: Fenomenal hızı sayesinde City savunmayı öne çıkararak oynadı. Rakibini hızla geçip topu her kazandığında, Etihad tribünleri "Huuus!" diye haykırdı.

  • Sezonun futbolcusu: Kulübün 2025/2026 sezonu en iyi futbolcusu ödülü için son 3 finalist arasına girdi ve oylamada yalnızca akademiden yetişen Nico O'Reilly'nin çok az gerisinde kaldı.

Abdukodir Khusanov'un Manchester City'deki temel istatistikleri

Gösterge / Yön

Detaylar ve rakamlar

Yeni sözleşme süresi

2031 yılının ortasına kadar (5 yıllık uzatma)

Toplam oynadığı maçlar

47 karşılaşma

Premier Lig'deki katılımı

Son 19 maçın 16'sında sahada yer aldı

Stoperdeki partneri

Marc Guéhi

Sezon ödülündeki yeri

Kulübün en iyi futbolcusu anketinde İlk 3 (2. sıra)

3. Milli takım kahramanı ve ulusal gurur

Khusanov sadece Manchester'da değil, tüm Orta Asya ve Özbekistan'da gerçek bir ulusal kahraman haline geldi. Özbekistan millî takımının tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmasında kilit rol oynadı.

Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası temsilcilerimiz için erken sona ermiş olsa da, Abdukodir Khusanov'un uluslararası alandaki itibarı ve yeteneği istikrarlı bir şekilde yükselmektedir.

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Özbek bir futbolcunun dünyanın en güçlü kulübünde dev bir seviyede kabul görmesi ve uzun vadeli sözleşme imzalaması hepimiz için büyük bir gurur!

Bu neşeli makaleyi hemen arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve futbol tutkunu gruplara gönderin!

Sizce Abdukodir Khusanov gelecekte Manchester City kaptanlığı seviyesine yükselebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Abduqodir KhusanovManchester CityPep GuardiolaRúben DiasJosko Gvardiol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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