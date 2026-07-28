«City» Efsanesi Serie A'ya Transfer Oluyor: John Stones Inter'e Katılıyor

«Manchester City» formasıyla 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde top koşturan ve sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu statüsü kazanan İngiliz defans oyuncusu John Stones, kariyerine İtalya'da devam etmeye çok yakın. Tecrübeli futbolcu, Milan kulübü Inter ile sözlü anlaşmaya vardı.

Zamin.uz futbol dünyasının en güvenilir insider'ı Fabrizio Romano'nun haberine dayanarak bu yankı uyandıran transferin finansal ve sözleşme detaylarını sunuyor.

1. İki yıllık sözleşme ve 4 milyon euro maaş

İtalyan ekibi Nerazzurri'nin yönetimi, tecrübeli merkez defans oyuncusunu kadrosuna serbest oyuncu olarak (bedelsiz) katmayı tercih etti. Taraflar, gelecek iş birliği için tüm temel maddelerde anlaşmaya vardılar.

Insider Fabrizio Romano'nun aktardığına göre: «Taraflar iki yıllık sözleşme konusunda tam anlamıyla anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki defans oyuncusunun Inter'deki yıllık maaşı yaklaşık 4 milyon eurocivarında olacak.»

2. Sağlık kontrolü ve resmi açıklama bekleniyor

John Stones'un önümüzdeki günlerde Milano şehrini ziyaret etmesi planlanıyor. Futbolcu burada sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu transfer, Milan kulübü için savunma hattını uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş tecrübeli bir oyuncuyla bedelsiz olarak güçlendirmek adına harika bir fırsat olarak görülüyor.

John Stones'un Inter'e transferi ve temel göstergeleri

Gösterge / Yön Detaylar Futbolcu John Stones (32 yaşında, İngiltere) Eski Kulübü «Manchester City» (2016–2026 yılları) Yeni Kulübü Inter (Milano, İtalya) Transfer Statüsü Serbest oyuncu (bedelsiz) Sözleşme Süresi 2 yıl Yıllık Maaşı ~4 milyon euro Son Sezondaki Performansı Premier Lig'de 9 maç

3. Etihad'daki 10 yıllık dönem sona erdi

32 yaşındaki John Stones, 2016'dan 2026'ya kadar «Manchester City» formasını terletti ve takımın Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi zaferleri de dahil olmak üzere pek çok kupayı kazanmasında pay sahibi oldu.

Ancak geçen sezon sakatlıklar ve yüksek rekabet nedeniyle İngiltere Premier Lig'de toplam 9 maçta süre bulabilen defans oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi. Artık İtalya Serie A'da kariyerinin yeni bir sayfasını açmak istiyor.

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