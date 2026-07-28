Satranç düellosu: Abdusattorov ve Sindarov ABD'li süper büyükustaları mağlup etti

ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen prestijli WR Chess Rapid & Blitz turnuvasında, Dünya satranç tahtının ana adayları olarak kabul edilen Özbekistan ve ABD millî takımları arasındaki takım karşılaşmalarının ilk günü sona erdi. Rapid kategorisindeki çekişmeli mücadelelerin ardından Amerikalılar az bir farkla önde.

Zamin.uz turnuvanın ilk gününün detaylarını ve temsilcilerimizin dünya elitlerine karşı sergilediği olağanüstü oyunları sunar.

1. Rapid aşaması: Miami'deki 4 rauntluk dramatik mücadele

İlk gün programında toplam 4 takım rapid maçı yer aldı. ABD'li satranççılar 2 karşılaşmayı kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Dördüncü rauntta ise Özbekistan millî takımı iradeli bir galibiyete imza attı.

Şu anda takım puanlarına göre ABD 5:3'lük skorla önde bulunuyor. Masalarda toplanan bireysel puanların oranı da Amerikalılar lehine minimum bir fark gösteriyor — 8,5 : 7,5.

Rapid takım rauntlarının sonuçları

Raunt Maç (ABD — Özbekistan) Raunt galibi 1. Raunt 2,5 : 1,5 ABD 2. Raunt 2,0 : 2,0 Berabere 3. Raunt 2,5 : 1,5 ABD 4. Raunt 1,5 : 2,5 Özbekistan Toplam puan 5 : 3 (Masalar: 8,5 : 7,5) ABD önde

2. Büyükustalarımızın şovu: Abdusattorov ve Sindarov'dan ustalık sınıfı

Takım skorunda rakip önde olmasına rağmen, Özbek satranççılar ayrı masalarda dünyanın en güçlü büyükustalarına karşı harika bir oyun sergilediler.

Nodirbek Abdusattorov — Takımın en iyi satranççısı

Nodirbek 4 partiden 3 puan toplayarak kadrodaki en yüksek skoru kaydetti. ABD'nin iki devini mağlup etti ve diğer iki baş satranççıyla berabere kaldı:

Galibiyet: Leinier Dominguez

Galibiyet: Wesley So

Beraberlik: Hikaru Nakamura

Beraberlik: Fabiano Caruana

Javohir Sindarov'un süper serisi: Javohir 4 imkândan 2,5 puan topladı. Dünyanın en ünlü satranç yayıncısı ve süper büyükustası Hikaru Nakamura ile Leinier Dominguez'imağlup etti, ayrıca Fabiano Caruana ile berabere kalarak yalnızca Levon Aronian'a mağlup oldu.

3. İkinci gün: Önümüzde 8 kilit Blits raundu var!

Turnuvanın ikinci gününde takımlar hızlı satrancın bir diğer cazip türü olan blits kategorisinde yarışacak.

Satranççılar toplam 8 takım maçı oynayacak. Her raunttaki galibiyet için takıma 2 puan, beraberlik için 1 puan verilir. Bu durum, Özbekistan millî takımı için genel skoru kendi lehine çevirme konusunda tam bir fırsat yaratıyor.

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Özbek büyükustaların Miami'deki tarihi karşılaşmalarda dünya satranç efsanelerini yenmesi tüm ülke için bir gurur kaynağıdır!

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Sizce Özbekistan millî takımı blits etabında ABD'yi yenerek genel zaferi elde edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!