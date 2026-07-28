Apple, iPhone 18 Pro Max Ekran Fiyatlarını Önemli Ölçüde Ucuzlatmak İstiyor

·136·Teknoloji
Apple, iPhone 18 Pro Max Ekran Fiyatlarını Önemli Ölçüde Ucuzlatmak İstiyor

Apple, yaklaşan iPhone 18 serisi akıllı telefonları için OLED ekran tedarik maliyetlerini keskin bir şekilde düşürmek üzere aktif görüşmeler yürütüyor. Elde edilen son bilgilere göre teknoloji devi, gelecekte iPhone 18 Pro Max modelinin paneli için sadece 70 dolar civarında bir ödeme yapmayı planlıyor. Bu durum, gelecek nesil cihazların üretim maliyetlerini optimize etme yolundaki önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son yıllarda Apple'ın akıllı telefon ekranlarının maliyetini kademeli olarak düşürdüğü gözlemleniyor. Özellikle tedarik şartları ve sürelerine bağlı olarak iPhone 16 Pro Max ekranlarının fiyatı bazen 100 doları aşmışken, piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro Max için bu rakam 80 dolara kadar düşmüştü. Gelecek nesilde ise bu fiyatın daha da düşük bir seviyeye getirilmesi bekleniyor.

Teknolojik Karmaşıklık ve Yeni Malzemeler

Altıncı nesil OLED panellerin bir dizi önemli teknolojik değişim geçirmesi bekleniyor. Özellikle ixbt.com verilerine göre, iPhone 18 için tasarlanan OLED ekranlar ilk kez M16 adlı yeni organik malzeme seti temelinde üretilecek. Bu çözüm, ekranın parlaklığını artırmayı, hizmet ömrünü uzatmayı ve renk doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirmeyi mümkün kılacak.

Ancak bu durum, ekran tedarikçisi ana ortaklar olan Samsung Display ve LG Display'in omuzlarına ek sorumluluk yükliyor. Şirketlerin üretim süreçlerini yeniden uyarlamaları ve kullanılabilir ürün çıkış oranını artırmaları gerekiyor. Üretim sürecinin karmaşıklaşmasına rağmen Apple, bileşen maliyetlerini düşürme talebinden vazgeçmiyor.

Maliyetleri Optimize Etme Nedenleri

Uzmanlar, Apple'ın bu kadar katı bir politika izlemesinin temel nedeni olarak bellek yongası fiyatlarındaki keskin artışı gösteriyor. Bu faktör, yeni nesil iPhone modellerinin genel maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Ortaya çıkan ek maliyetleri telafi etmek amacıyla Apple, kamera ve ekran gibi diğer temel bileşenlerin masraflarını kısma çabasında.

UBI Research analitik merkezinin tahminlerine göre, bu yıl Samsung Display şirketi Apple için iPhone 18 serisine yaklaşık 46 milyon OLED panel tedarik edecek. LG Display'in payının ise 41 milyonu aşması bekleniyor. Her iki tedarikçinin temsilcileri de dünyanın büyük akıllı telefon üreticilerinin bileşen fiyatlarının düşürülmesini talep ederek baskıyı artırdığını doğruladı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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