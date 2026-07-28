Arsenal'dan süper transfer: Bruno Guimaraes için 70 milyon sterlin hazır

İngiltere son şampiyonu Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, Newcastle United'ın kaptanı ve orta sahası Bruno Guimaraes'in transferi konusundaki anlaşmayı bu hafta içinde, temmuz ayı bitmeden tamamlamayı planlıyor.

Zamin.uz Talksport yayın organının haberine dayanarak, bu ses getiren transferin en son detaylarını sunuyor.

1. 70 milyon sterlinden fazla teklif ve "Topçular"ın asıl hedefi

Brezilyalı 28 yaşındaki orta saha, Arsenal yönetiminin yaz transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi konumunda. "Topçular" şimdiden Newcastle yönetimiyle sözlü görüşmelere başladı.

Talksport'un haberine göre: «Londra kulübü Brezilyalı futbolcu için şimdiden üç kez sözlü teklifte bulundu. Şu anda Arsenal, Bruno için 70 milyon sterlinden fazla bonservis ödemeye tamamen hazır.»

2. Newcastle'ın kararsızlığı ve futbolcunun net kararı

Newcastle kaptanını bırakmak istemiyor ve hatta onunla sözleşme yenileme seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak iki temel faktör "Kargalar"ı bu transferi değerlendirmeye zorluyor:

Bruno'nun kesin isteği: 28 yaşındaki futbolcu kariyerine ısrarla Arsenal forması altında devam etmek istiyor. Futbolcunun yaşı: Newcastle yönetimi, 28 yaşındaki orta saha için yapılan devasa finansal teklifi analiz etmek zorunda kalıyor.

Bruno Guimaraes'in Arsenal'a transferi hakkında temel gerçekler

Açısı / Faktör Detaylar Futbolcu Bruno Guimaraes (28 yaşında, Brezilya) Mevcut kulübü Newcastle United (Takım Kaptanı) Transfer eden kulüp Arsenal (İngiltere Şampiyonu) Transfer bedeli 70 milyon sterlin'den fazla Görüşmelerin aşaması 3 sözlü teklif yapıldı, görüşmeler sürüyor Beklenen süre Bu hafta (Temmuz ayı sonuna kadar)

3. Anlaşma tam olarak bu hafta bekleniyor

Newcastle yönetimi bu transfer hikayesinin tüm yaz boyunca uzamasını istemiyor. Arsenal ise vakit kaybetmeden Brezilyalı yıldızın transferini yeni başlayan bu hafta içerisinde sonuçlandırmayı umuyor.

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Arsenal'ın kadrosunu daha da güçlendirmesinin Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını çok daha heyecanlı bir hale getireceği kesin.

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