74 yıllık sır çözüldü: Atlantik dibinde uçak kalıntıları bulundu

·57·Dünya
74 yıllık sır çözüldü: Atlantik dibinde uçak kalıntıları bulundu

Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision ve Discovery Channel'ın Expedition Unknown belgesel projesi araştırmacıları, Atlantik Okyanusu'nun dibinde 1952 yılında kaza yapan Clipper Endeavor (Douglas DC-4) uçağının kalıntılarının ilk görüntülerine ulaştı. Bu konuda Meduza yayını haber verdi.

Bildirildiğine göre, Pan American Airways havayolu şirketine ait uçak 1952 yılı 11 Nisan günü Porto Riko'dan New York'a uçarken sağ kanadındaki iki motorun arızalanması sonucunda kaza yaptı. Kaptan John S. Burn acil durum sinyali vererek uçağı suya indirmeye çalışmış, ancak şiddetli rüzgar nedeniyle iniş başarısız olmuş ve hava aracı batmaya başlamıştır.

Facianın gerçekleştiği sırada havadakilerin tümü hayatta kalmış olsa da, birçok yolcu panik nedeniyle uçağı zamanında terk etmemiştir. Sonuçta gemideki 69 kişiden sadece 17'si hayatta kalmıştır.

Söz konusu kaza havacılık güvenliği alanında önemli değişikliklere neden olmuştur. Aynen bu olaydan sonra her uçuş öncesinde yolculara acil durumlarda hareket etme prosedürü, çıkış kapıları ve can yeleklerinin kullanımıyla ilgili talimat verme uygulaması getirilmiştir.

Araştırmacılar uçak kalıntılarını Porto Riko'nun kuzey sahiline yakın bir yerde, 610 metre derinlikten sonar dronu yardımıyla tespit etti. Sefer 2024 yılında da bu uçağı aramaya çalışmış, ancak kötü hava koşulları buna izin vermemişti. 2026 yılı Haziran ayında ise dron, Pan American logosunun korunduğu parçaları bulmayı başardı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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