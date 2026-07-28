Almanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

·28·Spor
Almanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

Alman Futbol Federasyonu (DFB), önümüzdeki Dünya Kupalarından birini ülkede düzenleme yönündeki iddialı planlarını açıkladı. Alman futbol yetkilileri, 2038 veya 2042 turnuvasının ev sahipliği için resmi başvuruda bulunmayı planlıyor.

Zamin.uz Almanya'nın Dünya Kupası'nı düzenleme potansiyelini, altyapı hazırlıklarını ve FIFA turnuvalarına ev sahipliği yapma detaylarını sunuyor.

1. Hazır altyapı ve tam kapasite stadyum garantisi

DFB Yönetim Kurulu Üyesi Axel Hellmann, Almanya'nın dünyanın en büyük futbol turnuvasına layıkıyla ev sahipliği yapması için tüm altyapı koşullarının halihazırda oluştuğunu ve üst düzeyde işlediğini belirtti.

Alman tarafı, stadyumlar, ulaşım sistemi ve otel lojistiği konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağına ve her maçın dolu tribünler önünde oynanacağına güveniyor.

DFB Yönetim Kurulu Üyesi Axel Hellmann'ın açıklamasından:

«Bu turnuvaya memnuniyetle ev sahipliği yapardık. Hem DFB hem de başkanı Bernd Neuendorf, 2042 ve muhtemelen 2038 yılı için de adaylık başvurusu yapmak istiyor. Her şey FIFA yönetmeliğine bağlı.

Almanya'da stadyumlar, ulaşım ve otel altyapısı hazır. Her karşılaşma dolu stadyumlarda oynanacak. Bu çok başarılı bir turnuva olacak. Ülkemiz bunun için gerekli tüm şartlara sahip.»

Almanya'nın Dünya Kupası adaylığı ve önümüzdeki yılların turnuva haritası

Özellik / Kriter

Detaylar

Aday ülke

Almanya (Alman Futbol Federasyonu / DFB )

Hedeflenen yıllar

2038 veya 2042 Dünya Kupası

DFB başkanı

Bernd Neuendorf

Ana avantaj

Mükemmel stadyumlar, hazır ulaşım ve otel sistemi

2030 Dünya Kupası ev sahipleri

İspanya, Portekiz, Fas (Uruguay, Arjantin, Paraguay)

2034 Dünya Kupası ev sahipliği

Suudi Arabistan

2. Önümüzdeki yılların Dünya Kupası ev sahipleri kimler?

FIFA tarafından onaylanan planlara göre, önümüzdeki on yıldaki Dünya Kupası coğrafyası şimdiden belirlendi:

  • Dünya Kupası 2030: Turnuvanın ana kısmı İspanya, Portekiz ve Fas sahalarında gerçekleşecek. Ayrıca turnuvanın 100. yıl dönümü münasebetiyle bazı sembolik maçlar Güney Amerika'da — Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

  • Dünya Kupası 2034: Bu Dünya Kupası'nın ev sahipliği Suudi Arabistan'a verilmiştir.

Bu nedenle Avrupa kıtası ve özellikle Almanya için bir sonraki gerçek fırsat 2038 veya 2042 turnuvalarına denk gelmektedir.

Almanya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma ihtirasları futbol dünyasında geniş yankı uyandırıyor.

Bu sıcak ve heyecan verici makaleyi hemen arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve futbolsever gruplarına gönderin!

Sizce Almanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası ev sahipliğini kazanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

AlmanyaFIFAAlman Futbol FederasyonuAxel HellmannBernd Neuendorf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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