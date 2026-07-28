Süper Lig 14. Hafta: 82. Dakikadaki Golle Nasaf Galibiyete Ulaştı

Karşi'de 82 dakika boyunca geçit vermeyen savunma, nihayet Bobir Abdixoliqov'un vuruşuyla yıkıldı. Qizilqum skoru uzun süre korumayı başarsa da, sonradan oyuna giren Yashnarbek Berdirahmonov ile Abdixoliqov'un ortaklığı Nasaf'a kritik bir galibiyet getirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşma 28 Temmuz tarihinde Karşi'deki Merkez Stadyumu'nda gerçekleşti. Maçı Ahrol Risqullayev yönetti.

82 Dakika Beklenen Tek Gol

Maçın ilk devresinde takımlar skoru açamadı. Devre bitimine arakesit kala her iki taraftan birer futbolcu sarı kart gördü: Nasaf'tan Umar Eshmurodov, konuk ekipden Luka Ratković sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıda da tabeladaki sıfırlar uzun süre bozulmadı. Maçın kaderini tayin eden an 82. dakikada yaşandı.

74. dakikada Yusuf Otubanjo'nun yerine oyuna dâhil olan Yashnarbek Berdirahmonov, bundan sekiz dakika sonra skora etki etti. Onun pasından sonra Bobir Abdixoliqov, Qizilqum ağlarını sarsarak takımını öne geçirdi.

Yedekten gelen Berdirahmonov'un pası ve Abdixoliqov'un net vuruşu, maçtaki tek gol için yeterli oldu.

Kalan sürede skor değişmedi ve Nasaf sahadan 1:0 galip ayrıldı.

Berdirahmonov Oyuna Girer Girmez Etki Etti

Maçın en önemli hamlelerinden biri Yashnarbek Berdirahmonov'un sonradan oyuna alınmasıydı.

Forvet Yusuf Otubanjo'nun yerine oyuna giren futbolcu, kısa süre içinde belirleyici asiste imza attı. Bu oyuncu değişikliği neticesinde Nasaf'ın hücum hattında yeni bir uyum yakalandı.

Berdirahmonov'un hamlesi iki açıdan büyük önem taşıyor:

Oyuna girmesinden sekiz dakika sonra asist yaptı;

Maçın kaderinin tayin edildiği dakikalarda takıma ihtiyaç duyulan hareketliliği kazandırdı.

Teknik heyet maç sonuna doğru skoru korumak amacıyla üç oyuncu değişikliği daha yaptı. 90+2. dakikada Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov ve Oybek Rustamov yerlerini G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov ile Dilshod Murtazayev'e bıraktı.

Abdixoliqov Yine Kilit İsim Oldu

Bobir Abdixoliqov maça ilk 11'de başladı ve Nasaf'ın en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı.

Attığı gol, sıradan bir istatistiki veriden çok daha büyük bir anlam taşıdı. Çünkü mücadelenin büyük bölümü golsüz geçilmişti ve tek bir başarılı hücum üç puanın kaderini belirledi.

Abdixoliqov 12. haftadaki Bunyodkor karşılaşmasında da iki kez fileleri havalandırmıştı. Karşi ekibi o maçı 3:1 kazanmıştı.

Böylece deneyimli forvet, sezonun kritik etabında Nasaf adına kilit golleri kaydetmeye devam ediyor.

Qizilqum'a Sekiz Dakika Yetmedi

Konuk ekip 82. dakikaya kadar kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak karşılaşmanın sonundaki tek bir an, onları en az bir puandan mahrum bıraktı.

Qizilqum teknik direktörü ikinci devrede hücum ve orta saha hatlarında birkaç değişiklik yaptı:

59. dakikada Shahzod Turopov ve Fayzullobek Jumanqo‘ziyev oyuna dahil oldu;

71. dakikada Bobomurod Bozorov ile Ilhomjon Vahobov sahaya çıktı.

Buna rağmen konuklar beraberlik golünü bulamadı. Neticede Navoi temsilcisi Karşi'den puansız döndü.

Nasaf Önceki Beraberliğin Ardından Galibiyete Döndü

Karşi kulübü 13. haftada Mash’al ile 1:1 berabere kalmıştı.

Qizilqum karşısındaki galibiyet bu bakımdan da önem kazandı: Takım kaybedilen puanların ardından toparlandı ve sahasındaki maçı başarıyla tamamladı.

Son üç haftada Nasaf'ın aldığı sonuçlar:

Hafta Karşılaşma Sonuç 12. Hafta Bunyodkor — Nasaf 1:3 13. Hafta Mash’al — Nasaf 1:1 14. Hafta Nasaf — Qizilqum 1:0

Karşi temsilcisi bu üç maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve yedi puan topladı.

Maç Raporu

Süper Lig, 14. Hafta

Nasaf — Qizilqum 1:0

Gol: Bobir Abdixoliqov, 82 — 1:0

Asist: Yashnarbek Berdirahmonov

Sarı Kartlar: Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratković, 45+2.

Nasaf Kadrosu

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixoliqov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.

Yedekten Oyuna Girenler:

Sharof Muhitdinov — 69. dakikada;

Yashnarbek Berdirahmonov — 74. dakikada;

G‘olib G‘aybullayev — 90+2. dakikada;

Diyorbek Abdunazarov — 90+2. dakikada;

Dilshod Murtazayev — 90+2. dakikada.

Qizilqum Kadrosu

Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratković, Nikola Kumburović, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Douglas Maycon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Yedekten Oyuna Girenler:

Shahzod Turopov — 59. dakikada;

Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — 59. dakikada;

Bobomurod Bozorov — 71. dakikada;

Ilhomjon Vahobov — 71. dakikada.

Sonuç Değerlendirmesi

Nasaf için bu kolay bir galibiyet olmadı. Qizilqum maçın büyük bölümünde skoru tutmayı başarsa da, oyunun sonundaki tek bir hamle ve net vuruş her şeyi değiştirdi.

Berdirahmonov oyuna sonradan girerek asist yaparken, Abdixoliqov takımının beklediği fırsatı değerlendirdi. Sonuç olarak Nasaf, Karşi'de kritik üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sizce maçın kahramanı golü atan Abdixoliqov mu yoksa galibiyeti getiren asisti yapan Berdirahmonov mu?