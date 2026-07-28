AMD Radeon RX 9050 Ekran Kartı Tanıtıldı

·29·Teknoloji
AMD Radeon RX 9050 Ekran Kartı Tanıtıldı

AMD şirketi, yeni grafik kartı Radeon RX 9050 modelini resmi olarak tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni cihaz orta segment için tasarlanmış olup başlangıç fiyatı 280 dolar ve seçili bölge pazarlarında satışa sunulacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik Özellikler ve Yetenekler

Radeon RX 9050 ekran kartı, 16 işlem birimi ve 1024 akış işlemcisine sahip modern bir GPU tabanlı olarak üretildi. Grafik yongasının temel frekansı 1920 MHz olup, Boost modunda 2600 MHz'e kadar çıkabilmektedir. Ayrıca cihaz 32 MB kapasiteli Infinity Cache önbellek ile donatılmıştır.

Üretici, kullanıcılara bellek kapasitesi açısından iki farklı seçenek sunuyor. İlk versiyon 128-bit veri yolu ve 18 Gbps hızında 8 GB GDDR6 bellekle donatılmıştır. İkinci seçenek ise 64-bit veri yolu ve 4 GB belleğe sahip olup, uzmanlara göre bu kapasitede Full HD çözünürlükte bile modern oyunları oynamak zor olacaktır.

Güç ve Arayüzler

Cihazın güç tüketimi yalnızca 92 W seviyesindedir. Elektrik şebekesine bağlamak için tek bir 8-pinli PCIe konnektörü gereklidir ve önerilen güç kaynağı kapasitesi 450 W olarak belirlenmiştir. Görüntü çıkışı için ise modern DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b arayüzleri hizmet vermektedir.

Yazılım Güncellemesi

Radeon RX 9050'nin çıkışıyla aynı zamanda AMD şirketi, AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 adlı yeni sürücü sürümünü de yayınladı. Bu yazılım yalnızca yeni ekran kartını tam olarak desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Gears of War: E-Day ve Runaway Evolution projelerinin beta sürümleri için optimizasyonlar da içeriyor.

Yeni sürücü ayrıca Blender ve Maxon Cinema 4D yazılımlarında render alma ve kararlılıkla ilgili sorunları çözdü. Fortnite oyunundaki görüntü hataları ve Windows 10 ortamında AMD FSR 4.1 teknolojisi kullanılırken yaşanan arızalar giderildi.

Satış Bölgeleri

İlginç bir detay olarak, 280 dolarlık fiyat etiketine sahip bu yeni ekran kartı küresel çapta değil, yalnızca belirli pazarlarda satılacak. ixbt.com'un haberine göre, Radeon RX 9050 Japonya, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi ülkelerindeki tüketicileri hedefliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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