Zinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı

·33·Spor
Zinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı

Fransa millî takımının yeni teknik direktörü olarak atanan efsanevi Zinedine Zidane, bu sorumluluk makamına geçişi vesilesiyle ilk kez duygu, minnet ve gelecek planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Zamin.uz Efsanevi teknik adamın yankı uyandıran açıklamasını, Didier Deschamps dönemine verilen 14 yıllık değerlendirmeyi ve Zidane yönetimindeki Fransa millî takımının ilk fikstür detaylarını sunar.

1. «Eşsiz sevinç ve büyük gurur»: Zidane'ın ilk mesajı

Zinedine Zidane, Fransa millî takımını çalıştırmanın kendisi için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda eşsiz bir sevinç ve devasa bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kendisine duyulan güvenden ötürü federasyon yönetimine teşekkür eden Zidane, millî takımda 14 yıl boyunca başarılı bir şekilde görev yapan Didier Deschamps'ın hizmetlerini özellikle takdir etti.

Zinedine Zidane'ın samimi açıklamasından:

«Birçok kez söyledim: Fransa millî takımından daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden millî takıma teknik direktör olarak atanmak benim için eşsiz bir sevinç ve elbette büyük bir gururdur. Aynı zamanda bu çok büyük bir sorumluluktur.

Başkan Philippe Diallo, Yürütme Kurulu ve Fransa Futbol Federasyonuna bana gösterdikleri güven için teşekkür ederim. Ayrıca Didier ve teknik ekibinin son on dört yılda yaptığı çalışmaları özellikle takdir etmek istiyorum. Bugün bana hocalık yapmış olan tüm antrenörlerimi de ayrı bir sevgiyle yâd ediyorum.

Özellikle vurgulamaya gerek bile yok, Fransa millî takımıyla ilgili planlarım ve hedeflerim çok büyük!»

2. Sözleşme süresi ve ilk maçlar gündemde

Zidane ile imzalanan sözleşme dört yıllık — 2030 Dünya Kupası sonuna kadar süreyi kapsıyor. Yeni teknik direktör resmî olarak görevine 1 Ağustos'ta başlayacak. Teknik ekibin nihai kadrosu ise eylül ayı başında kamuoyuna duyurulacak.

Zidane yönetimindeki Horozlar'ın ilk resmî maçları UEFA Uluslar Ligi müsabakalarına denk geliyor:

  • İlk maç: 25 Eylül tarihinde deplasmanda Türkiye millî takımına karşı oynanacak.

  • Sonraki kritik karşılaşmalar: Türkiye deplasmanının ardından Fransızları Belçika ve İtalya gibi Avrupa devlerine karşı zorlu mücadeleler bekliyor.

Zinedine Zidane'ın Fransa millî takımındaki göreve gelmesiyle ilgili temel gerçekler

Özellik / Kriter

Detaylar

Yeni Teknik Direktör

Zinedine Zidane

Sözleşme Süresi

4 yıl (2030 Dünya Kupası'na kadar)

Göreve Başlama Tarihi

1 Ağustos

Ekibin Açıklanması

Eylül ayı başında

İlk Resmî Maç

25 Eylül (UEFA Uluslar Ligi, deplasmanda Türkiye'ye karşı)

Sonraki Rakipler

Belçika ve İtalya

Eski Teknik Direktör

Didier Deschamps (14 yıllık görev süresi)

Zinedine Zidane'ın Fransa millî takımının başına geçmesinin ve büyük hedeflerinin dünya futbolunda yeni ve zaferlerle dolu bir sayfa açması bekleniyor.

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Sizce Zinedine Zidane, Fransa millî takımıyla Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlarını kazanarak 2030 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Zinedine ZidaneDidier DeschampsFransa Futbol FederasyonuPhilippe Diallo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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