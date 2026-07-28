Amazon Uzay İnterneti Pazarında: 5 Binden Fazla Uydu Fırlatılacak

·23·Teknoloji
Amazon Uzay İnterneti Pazarında: 5 Binden Fazla Uydu Fırlatılacak

ABD'li teknoloji devi Amazon, Globalstar şirketini satın alarak doğrudan uzay iletişim pazarında yer alacağını resmi olarak açıkladı. Şirketin ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunduğu belgelere göre, yeryüzünün herhangi bir noktasından normal akıllı telefonları uydularla doğrudan bağlamayı amaçlayan yeni bir yörünge takımyıldızı oluşturulması planlanıyor. Bu girişim, mobil iletişim kapsamının bulunmadığı uzak bölgelerde bile internet ve sesli iletişimden yararlanma imkânını açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un belirttiğine göre, Amazon bu proje kapsamında alçak dünya yörüngesine 5105 uydu fırlatmayı amaçlıyor. Cihazlar, Globalstar şirketine ait frekans kaynakları yardımıyla 1,6 ve 2,4 GHz aralıklarında faaliyet gösterecek. Amazon, bu şirketi 11 milyar dolara satın almayı hedefliyor olup, söz konusu büyük anlaşmanın 2027 yılında tamamen tamamlanması bekleniyor. Yeni Direct-to-Device (D2D) sınıfı sistem, ek terminaller veya özel cihazlar gerektirmeden çalışmasıyla önem taşımaktadır.

Küresel İletişim Ekosistemi ve Olanakları

Planlanan bu yeni teknoloji yalnızca standart aramalar ve mobil internet sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda mesajlaşma, acil durum aramaları, otomobiller ve nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının kesintisiz bir şekilde ağa bağlanmasını mümkün kılacaktır. Uydular, 510 km ile 580 km arasındaki yüksekliklerdeki yörüngelere yerleştirilecektir. Ayrıca FCC belgelerinde gelecekte 11 binden fazla cihazın yerleştirilme olasılığı da öngörülmüştür, ancak başlangıç aşamasında tam olarak beş binden biraz fazla cihazın fırlatılması planlanmaktadır.

Veri aktarımı ve yörünge grubunun yönetimi sürecinde Ka ve V bantları kullanılacaktır. Her bir uydunun hizmet ömrü yaklaşık altı ila sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Proje yazarları ekolojik güvenliğe de dikkat etmiş olup, ömrünü tamamlamış cihazların 360 km yükseklikteki yörüngeye taşınacağı ve buradan doğal bir şekilde atmosfer katmanına girerek iki ay içinde tamamen yanıp kül olacağı hesaplanmıştır.

Uzay Projelerinin Birleşmesi

Söz konusu yeni uydu ağı, Amazon şirketinin geniş ekosistemine entegre edilecektir. Bu ağ, mevcut Globalstar cihazları ve şirket tarafından geniş bant internet sağlamak amacıyla halihazırda uzaya fırlatılmakta olan Project Kuiper sistemiyle birlikte çalışacaktır. Sonuç olarak ev internetinden doğrudan akıllı telefon bağlantısına kadar tüm hizmetleri kapsayan tek bir küresel altyapı oluşturulacaktır.

Şimdilik Amazon, kullanıcılar için bu gelişmiş servisin ne zaman tam olarak hizmete gireceğini açıklamadı. Buna rağmen bu adım, Starlink gibi büyük rakiplerle mücadelede büyük önem taşımakta olup, gelecekte mobil iletişim ve internet kapsama alanı açısından tamamen yeni bir dönemi başlatması beklenmektedir.

AmazonStarlinkGlobalstarProject KuiperTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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