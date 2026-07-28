Milan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve plan

·28·Spor
Milan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve plan

İtalyan kulübü Milan, Avustralya'daki sezon öncesi hazırlık turuna ve teknik direktör yönetimindeki hazırlık sürecine hız kesmeden devam ediyor. Takımın Chelsea ve Inter ile yapacağı hazırlık maçları ve transfer piyasasındaki hareketliliği kamunun odak noktasında yer alıyor. Goal.com'un haberine göre, teknik heyet takımın liderleriyle çalışmaya başlamaya hazırlanıyor ve futbolcuların Avustralya'ya seyahat edip üsse dönme planları tamamen hazırlandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transferler ve Perth seyahati

Takımın yeni üyesi olarak kabul edilen Gonçalo Ramos, yarın yani 29 Temmuz'da Perth şehrinde takımın diğer üyelerine katılacak ve Milan formasıyla macera dolu günlerini resmi olarak başlatacak. Onunla birlikte Rafael Leao da transfer piyasasından gelecek haberleri bekleyerek Avustralya'daki kadroya katılmak üzere yola çıkıyor. Bu futbolcuların durumu ve hareketleri, sezon öncesi maçlarında takım için büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, takımın bazı futbolcularının sakatlık süreçleri nedeniyle Avustralya'ya gitmeyeceği açıklandı. Özellikle 29 Temmuz'da Santiago Gimenez ile Christian Pulisic'in Milanello'da olması bekleniyor. Dünya Kupası'nda aldıkları sakatlıkların ardından iyileşme sürecinden geçen bu iki hücum oyuncusu, İtalya'daki tesis şartlarında bireysel antrenmanlara başlayacak.

Gelecek haftaki katılım

Hazırlık planına göre 2 Ağustos tarihi de önemli değişikliklere sahne olacak. Belçikalı futbolcular De Winter ve Saelemaekers'ın yanı sıra İsviçre milli takımının formasını giyen Jashari, Perth'deki kamp kadrosuna dahil olarak rekabeti kızıştıracak.

Dünya Kupası'nın son aşamalarında yer alan futbolcuların takvimi ise biraz daha ileri bir tarihe belirlendi. Hatırlatılacağı üzere Fransa, üçüncülük maçında İngiltere'ye yenilerek turnuvayı tamamlamıştı. Bu milli takımın kadrosunda yer alan Adrien Rabiot ve Mike Maignan doğrudan Milanello'ya gelerek 12 Ağustos'tan itibaren teknik direktör yönetimindeki antrenmanlara başlayacaklar.

MilanGonçalo RamosRafael LeaoAvustralyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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