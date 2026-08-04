Ronaldo ve Georgina’nın düğününe sayılı günler kaldı: Tarih ve yer belli oldu

Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodríguez’in 8 Ağustos’ta Madeira’da evlenebileceği belirtildi. Yabancı basında yer alan bilgilere göre çift, düğün töreni için Ronaldo’nun memleketi Funchal’ı seçti.

Törenin Funchal Katedrali’nde, görkemli davetin ise "Savoy Palace" otelinde düzenleneceği bildirildi. Düğüne futbol, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılması bekleniyor, ancak davetliler listesi henüz resmen açıklanmadı.

Ronaldo ve Georgina 2016’dan beri birlikte. Çift, beş çocuğunu birlikte büyütüyor. Nişanlandıkları 2025’te doğrulanmış, düğünü Dünya Kupası’nın ardından yapma planları ise daha önce basında yer almıştı. Şimdilik 8 Ağustos tarihi resmiyet kazanmış değil; yalnızca medyada yayılan bir bilgi olarak kalıyor.