26 yıl sigara içen adam kafasına kafes takarak sigarayı bırakmanın sıra dışı bir yolunu buldu

·805·Dünya
26 yıl sigara içen adam kafasına kafes takarak sigarayı bırakmanın sıra dışı bir yolunu buldu

İbrahim Yücel 26 yıl boyunca günde iki paket sigara içti. Babası akciğer kanserinden hayatını kaybedince, bu zararlı alışkanlıktan tamamen vazgeçmeye kesin karar verdi.

Ancak İbrahim’in seçtiği yöntem alışılmışın dışındaydı. Başına uygun bir kafes yapmak için 40 metre bakır tel kullandı. Kafeste yalnızca sıvı içebilmesi için pipet geçecek kadar küçük bir delik bırakıldı. Kafesi açacak anahtar ise eşinde tutuldu.

Çevresindekiler onun bu davranışını anlamadı, bazıları ise güldü. Aile üyeleri de başlangıçta bu görüntüden utandı. Buna rağmen İbrahim kararından vazgeçmedi ve sigaraya uzanma imkânını bu şekilde kısıtladı.

Onun sıra dışı yöntemi, sigarayla mücadelede güçlü iradenin yanı sıra sert önlemlerin de kullanılabileceğini gösterdi.

İbrahim Yücel
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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