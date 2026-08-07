Her Şeyin Sığdığı 4,6 Metrelik Ev Tanıtıldı

Amerikan Escape şirketi, eBoho Go adlı yeni nesil minik evini kamuoyuna tanıttı. Yalnızca 11 metrekarelik bir alana sahip olmasına rağmen bu tekerlekli evde konforlu bir mutfak, banyo ve iki kişilik yatak için alan bulunuyor. Yeni model yalnızca sürekli yaşam için değil, misafir evi, özel ofis veya kiralık konut olarak da verimli şekilde kullanılabiliyor.

Bu tekerlekli ev, çift dingilli özel bir römork üzerine inşa edilmiş ve toplam uzunluğu yalnızca 4,6 metre. Boyutu son derece kompakt olmasına rağmen mühendisler alanın her santimetresini en verimli şekilde kullanmaya çalışmış. Duvarlara yerleştirilen geniş panoramik pencereler iç mekânı doğal ışıkla doldururken, duvarların içine katlanabilen mobilyalar fazladan yer kaplamadan konfor sağlıyor.

Minik evin içinde buzdolabı, lavabo, indüksiyonlu ocak ve mutfak eşyaları için dolaplarla donatılmış bir mutfak bulunuyor. Ayrıca duş ve tuvaletin yer aldığı ayrı bir banyo ile iki kişi için tasarlanmış konforlu bir uyuma alanı da mevcut. Tüm ev aletleri tamamen elektrikle çalışıyor.

Evin ana bölümü kaliteli ahşaptan inşa edilmiş; duvarları kışın sıcaklığı, yazın ise serinliği koruyan modern yalıtım malzemeleriyle kaplanmış. Açılabilir pencerelere sineklik ve jaluziler takılmış. Üreticilere göre ev, alıcının isteğine göre donatılıyor ve yalnızca yaz tatillerinde değil, kışın soğuk günlerinde de rahatça yaşanabiliyor.

Şirket şu anda bu model için sipariş almaya başladı. eBoho Go minik evinin başlangıç fiyatı yaklaşık 39.440 ABD dolarıtutarında. Üreticiler bu modeli, kendi kategorisindeki en kompakt, ekonomik ve tamamen elektrikle çalışan modern çözümlerden biri olarak değerlendiriyor.