OpenAI'nin ilk akıllı hoparlörünün fiyatı ve tasarımı belli oldu

Yapay zekâ alanında liderlik eden OpenAI şirketi, ChatGPT yeteneklerini bünyesinde barındıran ilk fiziksel cihazı üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in haberine göre bu yeni cihaz, özgün tasarıma ve üst fiyat segmentine sahip bir akıllı hoparlör olarak piyasaya sürülecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre bu yapay zekâ cihazı, alışılmadık bir şekilde donut biçiminde tasarlanıyor. Bu çözüm, kullanıcıların cihazı evin herhangi bir yerine, örneğin yatak odası masasının veya mutfak tezgâhının üzerine kolayca taşıyıp yerleştirmesine olanak tanıyacak. Cihazın yüksek kaliteli metalden üretilmesi ve oldukça pahalı, çekici bir görünüme sahip olması bekleniyor.

Tasarım özellikleri ve beklenen fiyat

Analistleri ve uzmanları şaşırtan özelliklerden biri, cihazın kendine özgü hareketli parçalara da sahip olacak olması. Fiyata gelince, Bloomberg kaynaklarına göre cihazın perakende fiyatı 300 ABD dolarından 400 ABD dolarına kadar olabilir. Bu rakam, piyasadaki ortalama fiyatların oldukça üzerinde.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Amazon'un akıllı evler için tasarlanan hoparlörlerinin çoğu 40 ila 240 dolar arasında satılıyor. OpenAI ürününün yüksek fiyatlandırılmasının pazardaki rekabet gücünü nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor; zira tarihsel olarak bu tür akıllı cihazlar her zaman yüksek kâr getirmedi.

Ünlü Tasarımcılarla İş Birliği ve Gelecek Planları

Bu gelecek vadeden proje, Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan ünlü LoveFrom tasarım stüdyosuyla iş birliği içinde geliştiriliyor. İlk planlara göre OpenAI'nin bu yenilikçi cihazının 2027 yılında resmen satışa sunulması bekleniyor.

Buna rağmen şirketin donanım pazarına girme girişimleri bazı zorluklar ve anlaşmazlıklarla ilerliyor. Nitekim teknoloji pazarının günümüzdeki lideri Apple, OpenAI'yi ticari sırları çalmakla suçlayarak dava açtı. OpenAI yönetimi ise tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

OpenAI'nin bu adımı, ChatGPT'yi kullanıcıların günlük yaşamına daha derinlemesine entegre etme yolunda önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak yüksek fiyat ve rekabet ortamı, şirketin önünde ciddi sınavlar bulunduğunu gösteriyor.