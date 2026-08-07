Özbekistanlı erkek 75 yaşında delta kanadıyla uçarak sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı

Özbekistan'da 75 yaşındaki bir erkek delta kanadıyla gökyüzüne yükselerek yaşın yeni deneyimler için engel olmadığını gösterdi. Uçuşu güvenle gerçekleştirip belirlenen noktaya başarıyla indi.

Bu süreci gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar erkeğin cesareti, fiziksel hazırlığı ve ekstrem sporlara ilgisi hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Bazıları onun bu adımını başkalarına örnek olarak değerlendirdi. Kullanıcılara göre güçlü duygular yaşamak ve yeni aktiviteler denemek için yaş belirleyici bir faktör değil.