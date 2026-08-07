Düğün töreninde genç çifte tebrik konuşması yapan 66 yaşındaki adama ceza soruşturması başlatıldı

Kazakistan’da Kazakistan’da düğün töreninde genç çifte tebrik konuşması yapan 66 yaşındaki adam, daha sonra polis tarafından gözaltına alınarak geçici gözaltı merkezine yerleştirildi. Bunun nedeni, düğünde dile getirdiği görüşlerdi.

Gelin tarafının akrabası olan adam, düğünlerde müzik olmaması gerektiğini söyleyerek sanatçıları hakaretle suçladı. Ayrıca erkekler ve kadınların aynı sofra etrafında oturmaması gerektiğini savundu.

Bu konuşması sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kazakistan makamları ve ülkenin Müslümanları İdaresi, adamın görüşlerinin laik devlet ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bildirdi.

Polis verilerine göre 66 yaşındaki adam hakkında dini ve toplumsal nefreti kışkırtma belirtileri nedeniyle ceza soruşturması başlatıldı.