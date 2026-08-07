Oyuncu Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu

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Oyuncu Cameron Diaz 53 yaşında üçüncü kez anne oldu

Oyuncu Cameron Diaz, evlenmek ve çocuk sahibi olmak için herkese uygun tek bir yaş olmadığını kendi hayatıyla gösteriyor. İlk kez 47 yaşında anne olan Diaz, ardından 51 yaşında ikinci, 53 yaşında ise üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Mayıs 2026'da eşi Benji Madden, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.

Cameron Diaz, annelik hakkında konuşurken bir keresinde şakayla karışık, bundan sonraki temel hedefinin 107 yaşına kadar yaşamak olduğunu söyledi. Oyuncuya göre çocuklarıyla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek istiyor.

Diaz uzun yıllar oyunculuk kariyerine ve özel hayatına odaklandı. Çocuk sahibi olmaya nispeten geç başlaması, aile kurmak için herkes açısından aynı “doğru zamanın” olmadığını gösteriyor.

Cameron DiazBenji Madden
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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