ABD'de 30 Milyon Yılda Yalnızca Bir Saniye Şaşan Atom Saatleri Üretiliyor

·57·Teknoloji
ABD'de 30 Milyon Yılda Yalnızca Bir Saniye Şaşan Atom Saatleri Üretiliyor

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), kompakt ve son derece hassas atom saatlerinin üretimini ölçeklendirmek için büyük bir fon sağladı. ixbt.com'un haberine göre IonQ şirketi, Evergreen-05 adı verilen optik atom saatlerinin seri üretimine başlamak için 28 milyon dolarlık ek bir sözleşme aldı. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu proje, DARPA'nın It's About Time programı kapsamında yürütülüyor. Temel amaç, uydu navigasyonuna bağlı olmayan, otonom ve yüksek hassasiyetli senkronizasyon sistemleri geliştirmek. Bu tür cihazlar, GPS sinyalinin bulunmadığı veya kasıtlı olarak engellendiği koşullarda radar ve iletişim sistemleri için büyük önem taşıyor.

Evergreen-05 saatlerinin teknik özellikleri

Yeni cihazın başlıca avantajı, son derece yüksek hassasiyet ile kompakt boyutları bir araya getirmesi. Cihaz, yalnızca beş litrelik bir gövdeye, yani yaklaşık bir ayakkabı kutusu büyüklüğündeki alana sığıyor. Karşılaştırma için klasik laboratuvar tipi optik atom saatleri genellikle komple bir ekipman rafını kaplıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen sistem, bir saniye içinde 50 femtosaniye düzeyinde senkronizasyon kararlılığı sağlıyor. Ayrıca harici bir zaman kaynağına ihtiyaç duymadan on gün boyunca nanosaniye düzeyinde hassasiyeti koruyabiliyor. IonQ'ya göre bu hassasiyet, yaklaşık 30 milyon yıl boyunca yalnızca bir saniyelik hata birikmesine eşdeğer.

Üretimi ölçeklendirme planları

Mühendisler, saati laboratuvar dışında da kullanılabilecek şekilde hazırladı. Tasarımı kara araçlarında, gemilerde ve hava platformlarında kullanıma uygun. IonQ, yeni siparişi karşılamak için üretimi genişletmeye ek olarak 15 milyon dolar yatırım yapacak.

Ayrılan fonlar, özel üretim tesislerinin inşasına, ekipman satın alınmasına, test altyapısının kurulmasına ve yeni çalışanların işe alınmasına yönlendirilecek. Şirket, sınırlı üretimden bu tür sistemlerin tam ölçekli seri üretimine geçmeyi planlıyor.

Bildirildiğine göre Evergreen-05 teknolojisi, IonQ'ya 2025 yılında Vector Atomic startup'ını satın almasıyla geçti. Bu saatlerin geliştirme çalışmaları 2019'dan bu yana DARPA tarafından finanse ediliyor ve yeni sözleşme, teknolojinin uygulamaya geçirilmesi yolunda atılan bir sonraki önemli adım oldu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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