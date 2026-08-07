ABD'de aysberg marul kaynaklı tehlikeli enfeksiyon 15 eyalete yayıldı!

ABD'de aysberg marulla bağlantılı siklosporoz salgınına ilişkin soruşturma altı eyaleti daha kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece hastalıkla bağlantılı bölgelerin sayısı 15'e çıktı, diye bildiriyor Reuters.

Yeni listeye Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska, New Hampshire ve Kuzey Carolina eklendi.

Resmî verilere göre şu ana kadar bu salgınla bağlantılı 6.358 vaka tespit edildi. Bunlar arasında 278 hastanın hastanede tedavi görmesi gerekti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Gıda ve İlaç Dairesi, bulaş kaynağının başka ürünlerle de bağlantılı olup olamayacağını araştırıyor.

Salgın başlangıçta beş eyaletteki Taco Bell restoranlarında tüketilen salatayla ilişkilendirildi. Daha sonra yapılan incelemeler, ürünün Meksika'nın orta kesimindeki Taylor Farms tesisinden geldiğini gösterdi. 24 Temmuz'da soruşturma bölgesi dokuz eyalete genişletilmişti.

Siklosporoz; kontamine suyun yanı sıra iyi yıkanmamış çiğ meyve ve sebzeler yoluyla bulaşabilir. Başlıca belirtileri arasında ishal, mide bulantısı ve sindirim sistemindeki diğer rahatsızlıklar bulunur.