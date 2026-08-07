eBay’de 22 GB belleğe sahip GeForce RTX 2080 Ti ortaya çıktı

Dünya genelinde yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve çeşitli sinir ağlarına yönelik ilginin artması, sıra dışı donanım çözümlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. ixbt.com’un bildirdiğine göre eBay çevrim içi müzayedesinde, kapasitesi iki katına çıkarılmış ve 22 GB video belleğiyle donatılmış NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ekran kartları satışa sunuldu. Hong Konglu bir satıcı, bu modifiye edilmiş hızlandırıcıları yalnızca 500 ABD doları karşılığında teklif ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre bu tür modifikasyonlara sahip cihazlar, öncelikle büyük dil modellerini (LLM) çalıştırmak ve yapay zekâ görevlerini yerine getirmek için tasarlanıyor. Bu süreçlerde maksimum hesaplama gücünden çok bellek kapasitesi daha büyük önem taşıyor. Sonuç olarak 500 dolarlık fiyat ile yüksek bellek kapasitesinin birleşimi, bu eski modelleri 8, 12 veya 16 GB belleğe sahip daha modern ekran kartlarına kıyasla oldukça cazip hâle getiriyor.

Modifiye edilmiş kartların özellikleri

Satıcı, alıcılara Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek ve diğer tanınmış markalar altında üretilmiş farklı modifikasyonlara sahip RTX 2080 Ti cihazları gönderiyor. Bunların tamamı, santrifüjlü (türbin tipi) fana sahip bir soğutma sistemiyle donatılmış. eBay platformundaki yorumlara dayanarak, onlarca alıcının bu hızlandırıcılardan satın aldığı ve bellek kapasitesinin işletim sistemi tarafından doğru şekilde algılandığını ve ilan edilen düzeyde çalıştığını doğruladığı söylenebilir.

Günümüzde devam eden yapay zekâ çılgınlığı ortamında bu tür teklifler, uzmanların ve meraklıların ilgisini çekiyor. Karşılaştırma için 24 GB belleğe sahip NVIDIA Titan RTX’in fiyatı yaklaşık 800 dolar, Quadro RTX 6000 modelinin fiyatı ise yaklaşık 900 dolar. Ayrıca 24 GB GDDR6X belleğe sahip GeForce RTX 3090, alıcılara yaklaşık 1200 dolara mal olabilir.

Mimari ve riskler

Turing mimarisi ilk kez 2018’de tanıtılmış olsa da bu nesle ait ekran kartları güncelliğini kaybetmiş değil. Bellek kapasitesinin yapay olarak artırılması, eski nesil GeForce RTX 2080 Ti modellerine adeta ikinci bir hayat kazandırıyor. Bu yaklaşım uygun maliyetli yapay zekâ istasyonları kurmak için cazip görünse de söz konusu işlemin resmî olmayan bir donanım modifikasyonu olduğunu unutmamak gerekir.

Bu tür ekran kartları NVIDIA’nın veya resmî iş ortaklarının fabrika garantisine sahip değil. Güvenilirlikleri ve uzun süre kullanılabilmeleri, yeniden donanımlandırma işlemlerinin ne kadar kaliteli yapıldığına doğrudan bağlı olacak; bu da alıcılar için belirli bir risk oluşturuyor.