OpenAI yapay zekâ destekli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor

Yapay zekâ alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan OpenAI, ilk donanım cihazını geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bloomberg'in haberine göre, ChatGPT özelliklerini bünyesinde barındıracak bu gizemli akıllı hoparlörün tahmini fiyatının 300 ABD dolarından 400 dolara kadar olması bekleniyor. Cihazın gelecekte yapay zekâyı kullanıcıların günlük yaşamına daha derinlemesine entegre etmesi amaçlanıyor. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

Gadget'ın özgün tasarımı ve fiyatı

Kaynaklara göre yeni cihaz, “donut” şeklinde tasarlanmış. Bu sayede kullanıcılar cihazı evin istedikleri yerine, yatak odasındaki komodine veya mutfak tezgâhına kolayca taşıyabilecek. Yüksek kaliteli metalden üretilecek gadget'ın kendine özgü “premium” bir görünüme sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın hareketli parçalara sahip olacağı da uzmanların dikkatini çeken özelliklerden biri oldu.

Fiyat politikasına gelince, yaklaşık 300–400 dolarlık fiyatı cihazı sıradan akıllı hoparlörlerden daha pahalı hâle getiriyor. Karşılaştırma için Amazon'un ev kullanımı için tasarlanan benzer cihazları 40 ila 240 dolar arasında satılıyor. Bu nedenle yeni ürünün pazarda nasıl karşılanacağı ve rekabetçi olup olamayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ünlü tasarımcılarla iş birliği ve pazar beklentileri

Bu cihazın geliştirilmesi, Apple'ın eski baş tasarımcısı Tony Fadell veya daha doğrusu ünlü tasarımcı Jony Ive'ın kurduğu LoveFrom stüdyosuyla iş birliği içinde yürütülüyor. Bloomberg'in bilgilerine göre bu yenilikçi cihazın 2027 yılı içinde satışa sunulması planlanıyor. Ancak tarihsel açıdan bakıldığında akıllı hoparlör pazarı her zaman yüksek kârlı olmadı ve yeni oyuncuların bu segmente girmesi zor olabilir.

OpenAI'nin donanım pazarına girme girişimleri bazı zorluklar ve anlaşmazlıklarla da karşı karşıya. Özellikle günümüzde cihaz pazarının lideri olan Apple, yapay zekâ laboratuvarını ticari sırları çalmakla suçlayarak dava açtı. OpenAI ise bu suçlamaları reddediyor ve herhangi bir yasa ihlalinde bulunmadığını belirtiyor.