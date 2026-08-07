Machenike, 17 inçlik oyun dizüstü bilgisayarlarını AMD platformuna taşıdı

Ev aletleri ve elektronik pazarında kendine yer edinen Çinli Machenike markası, 17 inçlik Star serisindeki oyun dizüstü bilgisayarlarını önemli ölçüde güncelledi. ixbt.com'a göre güncelleme Pluto-A, Neptune-A ve Moon-A XL gibi üç temel modeli kapsıyor. Model adındaki "A" harfi, AMD platformuna geçildiğini ifade ediyor. Bu adım, cihazların performansını artırmanın yanı sıra güç kaynağından bağımsız çalışma süresini de uzatmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Önceki nesil cihazlarda Intel Core i7-13620H işlemcileri kullanılırken yeni sürümler, Hawk Point H Refresh mimarisine dayanan modern AMD Ryzen 7 H255 işlemcilerle donatıldı. Üretici, bu değişiklik sayesinde işlem gücünün artacağını ve pil ömrünün de önemli ölçüde uzayacağını belirtiyor; ancak kesin rakamlar henüz açıklanmadı.

Teknik özellikler ve grafik performansı

Yeni serideki dizüstü bilgisayarların öne çıkan özelliklerinden biri, ayrık grafik kartlarının Dynamic Boost işleviyle birlikte 115 W'a kadar tam TGP değeriyle çalışması. Bu, oyun dizüstü bilgisayarı sahiplerinin sıkça karşılaştığı yapay güç sınırlamalarını önleyerek grafik performansının tümüyle ortaya çıkmasını sağlıyor.

Model serisi teknik özelliklerine göre şu şekilde ayrılıyor:

Pluto-A: 8 GB belleğe sahip NVIDIA RTX 5050 grafik kartı, 17,3 inç FHD IPS ekran (144 Hz) ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmıştır.

8 GB belleğe sahip NVIDIA RTX 5050 grafik kartı, 17,3 inç FHD IPS ekran (144 Hz) ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmıştır. Neptune-A: RTX 5060 grafik kartı (8 GB), 17,3 inç FHD IPS ekran (144 Hz) ve 16 GB DDR5 RAM sunuyor.

RTX 5060 grafik kartı (8 GB), 17,3 inç FHD IPS ekran (144 Hz) ve 16 GB DDR5 RAM sunuyor. Moon-A XL: serinin en güçlü modeli. Bu modelde RTX 5070 (8 GB), yüksek kaliteli 17,3 inç QHD IPS ekran (165 Hz) ve 32 GB DDR5 RAM bulunuyor.

Her üç model de aynı depolama kapasitesine sahip: 1 TB SSD ile donatılmışlar. Cihazların ağırlığı da aynı ve 2,65 kilogram.

Soğutma sistemi ve marka hakkında

Güçlü bileşenlerin kararlı çalışmasını sağlamak için mühendisler iki fan ve dört ısı borusundan oluşan etkili bir soğutma sistemi kullanmış. Bu sistem, aşırı ısınmayı önleyerek en yoğun oyun seanslarında bile dizüstü bilgisayarın kararlılığını koruyor.

2014 yılında kurulan ve Haier Group holdinginin bünyesinde yer alan Machenike, ağırlıklı olarak oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarların yanı sıra klavye, fare, kulaklık ve oyun kumandası gibi çeşitli oyun çevre birimleri üretiyor. Şirket, 2017 yılında borsa listelemesiyle Çin'in ilk halka açık profesyonel oyun ekipmanı şirketi olmuştu.

Günümüzde yeni Star serisi dizüstü bilgisayarlar için ön siparişler alınmaya başlandı. Yeni cihazların piyasaya sürülmesinin oyun tutkunlarına daha yüksek performans ve kullanım kolaylığı sunması bekleniyor.