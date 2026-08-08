Doğanın Olağanüstü Mucizesi: Amazon’daki Kıvırcık Tüylü Nadir Kuş Bilim İnsanlarını Bile Şaşırttı

Amazon ormanlarında yaşayan kıvırcık tepeli arakari, görünümüyle diğer tukanlardan hemen ayrılır. İlk bakışta başındaki tüyler, özel olarak şekillendirilmiş saçlar gibi görünür. Ancak bu görünüm yapay değil, tamamen doğaldır.

Uzmanlara göre kıvırcık tepeli arakari, doğal olarak kıvırcık tüylere sahip olduğu belirlenen tek tukan türüdür. Tukanların başında genellikle düz tüyler bulunur; bu türde ise tüy yapısı kendine özgü bir biçimde gelişmiştir.

Bilim insanları henüz bu kıvırcık tüylerin eş çekmek veya yırtıcıları korkutmak için kullanıldığı sonucuna varmadı. Araştırmacılar bu özelliği, türe özgü benzersiz bir tüy yapısı olarak değerlendiriyor.

Bu kuşlara Brezilya, Peru ve Bolivya’nın batı Amazon bölgelerinde rastlanır. Zamanlarının çoğunu ağaç dalları arasında geçirir ve esas olarak meyve ararlar. Bunun yanı sıra böcek, yumurta ve bazen küçük sürüngenlerle de beslenebilirler.

Diğer tukanlar gibi kıvırcık tepeli arakari de sosyal bir kuş olarak kabul edilir. Genellikle küçük gruplar hâlinde hareket ederler.