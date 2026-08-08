Çocukken köpekbalıklarından korkan Emily, vücuduna 106 farklı köpekbalığı türü çizdirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Maine eyaletinde yaşayan Emily Morrison, vücudundaki 106 eşsiz köpekbalığı dövmesiyle resmen Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Köpekbalıklarına olan ilgisi, çocukken "Jaws" filmini izlemesinin ardından başladı. Başta bu yırtıcılar onda korku uyandırsa da zamanla bu korku meraka dönüştü. Zamanla Emily deniz biyolojisini seçerek bu alanda çalışmaya başladı.

Şu anda vücudunda, baştan ayağa okyanuslarda yaşayan çeşitli köpekbalıkları tasvir ediliyor. Toplam 106 dövmede 71 farklı köpekbalığı türü yer alıyor. Ayrıca nadir fosil megalodon dişleri de dövme koleksiyonunda bulunuyor.

Emily'nin çocukluk korkusu, yıllar geçtikçe mesleğinin ve kişisel ilgisinin bir parçasına dönüştü.