Norveç'te oğluna alışılmadık isim veren anne hapse atıldı

Norveç'te çok çocuklu bir anne, oğluna seçtiği alışılmadık isim nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Bu haberi «RIA Novosti» duyurdu.

Bildirildiğine göre Kirsti Larsen, on üçüncü çocuğunun doğumundan önce bir rüya gördü. Söylediğine göre rüyasında duyduğu bir ses, doğacak oğluna Brij (Bridge — İngilizceden çevrildiğinde «köprü») adını vermesini tavsiye etti. Bunun ardından kadın, bu kelimenin İbranice karşılığı olan Gesher adını seçmeye karar verdi.

Ancak Norveç makamları çocuğa bu ismin verilmesine izin vermedi. Onlara göre bu isim ülke için fazlasıyla «yabancı» ve yürürlükteki mevzuat uyarınca çocuğun gelecekteki yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Kadın ise kararı kabul etmedi ve mahkeme yoluyla iptal ettirmeye çalıştı. Ancak mahkeme davasını reddederek yaklaşık 1600 kron (168 ABD doları) para cezası verdi. Kirsti Larsen ise cezayı ödemeyi reddetti.

«Bu cezayı ödeseydik, suçlu olduğumuzu kabul etmiş olurduk» dedi kadın.

Para cezası ödenmeyince mahkeme bunu iki günlük hapis cezasına çevirdi.

Bilgi notu olarak, Norveç'te isim verme yasaları XIX. yüzyılda kabul edildi. Bu yasalar, devlet kurumlarına çocuğun geleceğine zarar verebileceği düşünülen veya uygunsuz bulunan isimleri reddetme hakkı tanıyor.