Norveç'te oğluna alışılmadık isim veren anne hapse atıldı

·4.7K·Dünya
Norveç'te oğluna alışılmadık isim veren anne hapse atıldı

Norveç'te çok çocuklu bir anne, oğluna seçtiği alışılmadık isim nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Bu haberi «RIA Novosti» duyurdu.

Bildirildiğine göre Kirsti Larsen, on üçüncü çocuğunun doğumundan önce bir rüya gördü. Söylediğine göre rüyasında duyduğu bir ses, doğacak oğluna Brij (Bridge — İngilizceden çevrildiğinde «köprü») adını vermesini tavsiye etti. Bunun ardından kadın, bu kelimenin İbranice karşılığı olan Gesher adını seçmeye karar verdi.

Ancak Norveç makamları çocuğa bu ismin verilmesine izin vermedi. Onlara göre bu isim ülke için fazlasıyla «yabancı» ve yürürlükteki mevzuat uyarınca çocuğun gelecekteki yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Kadın ise kararı kabul etmedi ve mahkeme yoluyla iptal ettirmeye çalıştı. Ancak mahkeme davasını reddederek yaklaşık 1600 kron (168 ABD doları) para cezası verdi. Kirsti Larsen ise cezayı ödemeyi reddetti.

«Bu cezayı ödeseydik, suçlu olduğumuzu kabul etmiş olurduk» dedi kadın.

Para cezası ödenmeyince mahkeme bunu iki günlük hapis cezasına çevirdi.

Bilgi notu olarak, Norveç'te isim verme yasaları XIX. yüzyılda kabul edildi. Bu yasalar, devlet kurumlarına çocuğun geleceğine zarar verebileceği düşünülen veya uygunsuz bulunan isimleri reddetme hakkı tanıyor.

NorveçKirsti LarsenRIA Novosti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemdeBugün, 16:50Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiTrump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiBugün, 14:32Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarRonaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarBugün, 14:20Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiÇin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiBugün, 13:24Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuKazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuBugün, 12:05Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıToplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıBugün, 11:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti