Polonya'nın siber güvenliğindeki ciddi açıklar ortaya çıkarıldı

Polonya'dan iki siber güvenlik uzmanı, ülkenin internet ağının olası siber saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu inceleyerek devlet kurumlarında ve altyapısında geniş çaplı güvenlik açıkları bulunduğunu tespit etti. Las Vegas'ta düzenlenen uluslararası Def Con konferansında sunulan araştırmanın sonuçları, ülkenin kritik sistemlerinin siber güvenlik tehditleri karşısında savunmasız olduğunu gösterdi. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre araştırmacılar Robert Kruczek ve Kamil Szczurowski, ülkelerinin dijital savunmasını güçlendirmek ve daha güvenli hâle getirmek amacıyla Polonya segmentindeki web kaynaklarını kapsamlı biçimde analiz etti. İnceleme sonucunda, 10 binden fazla devlet kurumuna ait yaklaşık 250 bin web sitesinde ciddi güvenlik açıkları bulunduğu belirlendi.

Uzmanlara göre risk altındaki varlıklar arasında ülkenin havaalanları, sağlık kuruluşları — hastaneler ve devlet kurumlarının resmî sayfaları da bulunuyor. Bunun nedenleri arasında yazılım üreticilerinin güvenlik hatalarını gidermeye karşı ilgisizliği ile hataları bildirme ve ödüllendirme sistemlerinin eksikliği yer alıyor.

Kritik sistemlerdeki açık kapılar

Araştırma sırasında bazı hataların çok kolay yöntemlerle istismar edilebileceği ortaya çıktı. Ancak bazı yazılım sağlayıcıları bu uyarıları ciddiye almayarak yalnızca bir rahatsızlık olarak değerlendirdi. Bu durum, Polonya'nın kamu hizmetlerini siber saldırılar ve ağın ele geçirilmesi riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu araştırma, Polonya'nın siber savunmasını güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde yayımlandı. Son dönemde ülkenin enerji ve su tedarik şirketlerini hedef alan şüpheli Rus siber saldırıları dalgası gözlemlenmişti. Bu saldırıların bazılarının tam olarak zayıf siber savunmadan yararlanılarak gerçekleştirildiği belirlendi.

Pad CMS ve yargı sistemindeki sorunlar

Kruczek ve Szczurowski, yaygın olarak kullanılan Pad CMS içerik yönetim sisteminde birkaç tehlikeli hata buldu. Bunlardan biri, parola gerektirmeyen açık bir sistem üzerinden 300'den fazla devlet web sitesine serbestçe erişim sağlıyordu. Geliştiriciler, bu yazılımın destek süresinin sona erdiğini gerekçe göstererek güncellemeleri yayımlamamıştı.

Tespit edilen başka bir güvenlik açığı sayesinde araştırmacılar, Polonya yargı sisteminin üçte ikisine, yani yaklaşık 245 mahkeme kurumunun web sitelerine erişim elde etti. Uzmanlar bulgularını ilgili resmî kanallar aracılığıyla hükümete sundu. Onlara göre yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve ülkenin siber güvenliği bir ölçüde güçlendirildi.