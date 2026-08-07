Deprem sırasında cerrahlar hastayı bedenleriyle korudu (video)

·246·Dünya
Deprem sırasında cerrahlar hastayı bedenleriyle korudu (video)

Japonya’nın Kumamoto prefektörlüğünde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında doktorların özverisi büyük takdir topladı. Ameliyat sırasında yaşanan şiddetli sarsıntılara rağmen cerrahlar hastayı yalnız bırakmayarak bedenleriyle korudu.

Olayın 28 Temmuz’da Yatsushiro kentindeki bir hastanede meydana geldiği bildirildi. Deprem başladığında ameliyathanedeki tıbbi cihazlar sallanmaya ve hareket etmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde doktorların hastanın üzerini bedenleriyle kapattığı ve aynı anda hareket eden ekipmanları tuttuğu görülüyor. Başcerrah ise şiddetli sarsıntılara rağmen ameliyata devam etti.

Hastane yetkililerine göre deprem sırasında sağlık kuruluşunda toplam 4 ameliyat gerçekleştiriliyordu. Ameliyatların tamamı başarıyla sonuçlandı; hastalar ve sağlık çalışanları hiçbir şekilde yaralanmadı.

Olayı gösteren videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, doktorların mesleklerine bağlılığını ve cesaretini takdir ediyor.

JaponyaKumamotoYatsushiro
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemdeBugün, 16:50Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiTrump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiBugün, 14:32Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarRonaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarBugün, 14:20Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiÇin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiBugün, 13:24Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuKazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuBugün, 12:05Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıToplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıBugün, 11:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti