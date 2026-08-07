Deprem sırasında cerrahlar hastayı bedenleriyle korudu (video)

Japonya’nın Kumamoto prefektörlüğünde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında doktorların özverisi büyük takdir topladı. Ameliyat sırasında yaşanan şiddetli sarsıntılara rağmen cerrahlar hastayı yalnız bırakmayarak bedenleriyle korudu.

Olayın 28 Temmuz’da Yatsushiro kentindeki bir hastanede meydana geldiği bildirildi. Deprem başladığında ameliyathanedeki tıbbi cihazlar sallanmaya ve hareket etmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde doktorların hastanın üzerini bedenleriyle kapattığı ve aynı anda hareket eden ekipmanları tuttuğu görülüyor. Başcerrah ise şiddetli sarsıntılara rağmen ameliyata devam etti.

Hastane yetkililerine göre deprem sırasında sağlık kuruluşunda toplam 4 ameliyat gerçekleştiriliyordu. Ameliyatların tamamı başarıyla sonuçlandı; hastalar ve sağlık çalışanları hiçbir şekilde yaralanmadı.

Olayı gösteren videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, doktorların mesleklerine bağlılığını ve cesaretini takdir ediyor.