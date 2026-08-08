Rippling, Yapay Zekâ Harcamalarını Kontrol Eden Aracı Tanıttı

İnsan kaynakları yazılımı sağlayıcısı Rippling, şirketlerin yapay zekâya yapılan harcamaları izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan AI Spend Console adlı yeni ürününü tanıttı. TechCrunch ve şirketin bloguna dayandırılan habere göre bu araç, çalışanların, ekiplerin ve pozisyonların yapay zekâya ne kadar para harcadığını ve gerçekten verimlilik artışı sağlanıp sağlanmadığını ya da kaynakların yalnızca boşa mı harcandığını belirlemeye yardımcı oluyor. Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni ürünün ortaya çıkış hikâyesi, şirket yönetiminin karşılaştığı finansal şokla bağlantılı. Bu yılın başında, herkes gibi yapay zekâ teknolojilerine kendini tamamen kaptıran Rippling, çalışanlarının parayı aşırı ölçüde israf ettiğini fark etti. Mart ayında düzenlenen toplantıda finans direktörü Adam Swiecicki tarafından sunulan rakamlar yöneticileri şoke etti: Şirket, Ar-Ge departmanı çalışanlarının yıllık maaş bütçesinin %40'ını yapay zekâ token'larına harcamak üzereydi.

Baş ürün sorumlusu Matt MacInnis, TechCrunch'a verdiği röportajda harcamaların ayda %80 arttığını ve bu eğilim devam ederse gelecek yıl yalnızca token'lara, Ar-Ge departmanı çalışanlarının maaşlarının %90'ına eşdeğer bir miktar harcanacağını belirtti. Yönetim, bu harcamaları incelemek ve karşılığında ne tür sonuçlar elde edildiğini anlamak için hemen acil bir proje başlattı. Şirketin reklamlarında da çalışanların kalın para destelerini kâğıt öğütücüye attığı görülüyor.

Harcamaların temel nedenleri ve yapay zekâ modelindeki sorunlar

Yapılan analiz sonucunda, şirket çalışanlarının yaklaşık %10-15'inin toplam yapay zekâ harcamalarının %60'ını oluşturduğu ortaya çıktı. Örneğin mühendislerden birinin ayda nakit 50 bin dolar harcadığı belirlendi. Rippling, yapay zekâ teknolojilerini kullanmayı bırakmak istemiyor ancak bunları sıkı bir denetim altına almayı hedefliyor. Şirket başlangıçta Cursor, OpenAI ve Anthropic gibi hizmet sağlayıcılarıyla azami harcama limitleri üzerinde anlaşmaya vardı.

Analizler sırasında çalışanların en basit görevler için bile sürekli olarak en yeni ve en pahalı modelleri seçtiği de ortaya çıktı. Matt MacInnis'e göre Anthropic ve OpenAI gibi çıkarım sağlayıcıları harcamaları kontrol etmekle hiç ilgilenmiyor; aksine bu harcamaların kontrolden çıkması onların işine geliyor.

Yeni konsol nasıl çalışıyor

AI Spend Console, kullanıcılara yapay zekâ harcamaları konusunda tam şeffaflık sağlıyor. Şirket çalışanlarının sorgularına göre yeni sistem, hangi mühendislerin yüksek yapay zekâ harcamalarına yol açtığını ve kodlarının başkaları tarafından yeniden yazıldığını net biçimde gösteriyor. Bu da harcanan her dolar için gerçek verimliliğin değerlendirilmesini mümkün kılıyor.