Pio Esposito, İngiliz kulüplerinin ilgisine rağmen Inter'le sözleşmesini uzatabilir

·53·Spor
Pio Esposito, İngiliz kulüplerinin ilgisine rağmen Inter'le sözleşmesini uzatabilir

İngiltere'nin iki devi Arsenal ve Manchester United, Inter'in forveti Pio Esposito'yu kadrosuna katma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. CaughtOffside'ın haberine göre Premier Lig temsilcileri, 21 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgileniyor ve oyuncunun etrafındaki durumu yakından takip ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 gol ve 5 asist üreten genç forvet, Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekti. Inter formasıyla 50 maça çıkan altyapı oyuncusu, verimliliği sayesinde yalnızca kulübünde değil, İtalya Millî Takımı'nda da kendine yer buldu ve 9 karşılaşmada görev aldı.

İngiliz kulüplerinin bu tür futbolculara olan ilgisi tesadüf değil. Takımların sezon boyunca dört büyük turnuvada mücadele etmesi nedeniyle kadro derinliğini sağlamak ve hücum hattını güçlendirmek öncelik olmaya devam ediyor. Esposito'nun yaşı, potansiyeli ve altyapıdan yetişmiş olması, onu Premier Lig scoutları için cazip bir hedef hâline getiriyor.

Inter'de kalma ihtimali yüksek

Ancak olası transfer söylentilerine rağmen futbolcunun öncelikli hedefinin Milano kulübünde kalmak olduğu belirtiliyor. Goal.com'un haberine göre taraflar yeni sözleşmenin şartları konusunda sözlü anlaşmaya vardı ve genç forvet kariyerine San Siro'da devam etmeyi tercih ediyor.

Bu durum, takımın teknik direktörü ve kulüp yönetimi için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Lautaro Martínez ve Marcus Thuram gibi deneyimli forvetlerin rekabetine rağmen kulübün gelecek vadeden altyapı oyuncusunu elinde tutması, İtalya şampiyonunun ciddi hedeflerinin göstergesi.

Serie A şampiyonu, İngiliz futbolunun mali gücü karşısında ortaya çıkabilecek tekliflere hazırlıklı olsa da futbolcunun kararını değiştirmesi pek olası görünmüyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa forvet, Milano kulübünde kalacak ve ilk 11'deki yer için mücadelesini sürdürecek.

Pio EspositoInterArsenalManchester UnitedSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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